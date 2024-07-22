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誤吞乒乓球！2歲男童「頭下腳上」台中警巧遇急CPR 恢復生命跡象
台中市南區一棟大樓在今天下午傳出，有2歲男童疑似誤吞乒乓球，無生命跡象，大樓保全趕緊通報消防局，消防局獲報後，派遣大里消防分隊前往救援，男童已在家長陪同下，送往大里仁愛醫院急救，目前已恢復生命跡象，詳細的案發原因，有待警消後續調查釐清。
經查，當時案發時，第三警分局健康所的林姓警員，剛好到案發大樓附近的安全帽店，修理安全帽，當時男童父母將男童帶往大樓一樓大廳，等待救援。
警員得知意外狀況時，看到男童是以「頭下腳上」的方式被抓住，判斷是擔心乒乓球又被男童吞下，趕緊協助男童家長做CPR，等待救護車到場。
消防人員抵達時，男童已無生命跡象，經使用長夾將乒乓球取出後，送往大里仁愛醫院急救，目前已恢復生命跡象，住院觀察中，詳細的案發原因，仍待後續調查釐清。
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