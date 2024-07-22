快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誤吞乒乓球！2歲男童「頭下腳上」台中警巧遇急CPR 恢復生命跡象

聯合報／ 記者陳宏睿趙容萱／台中即時報導

台中市南區一棟大樓在今天下午傳出，有2歲男童疑似誤吞乒乓球，無生命跡象，大樓保全趕緊通報消防局，消防局獲報後，派遣大里消防分隊前往救援，男童已在家長陪同下，送往大里仁愛醫院急救，目前已恢復生命跡象，詳細的案發原因，有待警消後續調查釐清。

經查，當時案發時，第三警分局健康所的林姓警員，剛好到案發大樓附近的安全帽店，修理安全帽，當時男童父母將男童帶往大樓一樓大廳，等待救援。

警員得知意外狀況時，看到男童是以「頭下腳上」的方式被抓住，判斷是擔心乒乓球又被男童吞下，趕緊協助男童家長做CPR，等待救護車到場。

消防人員抵達時，男童已無生命跡象，經使用長夾將乒乓球取出後，送往大里仁愛醫院急救，目前已恢復生命跡象，住院觀察中，詳細的案發原因，仍待後續調查釐清。

台中市南區一棟大樓今天下午傳出有男童誤食乒乓球的意外，男童無呼吸心跳，經送醫後已救回。圖／讀者提供
台中市南區一棟大樓今天下午傳出有男童誤食乒乓球的意外，男童無呼吸心跳，經送醫後已救回。圖／讀者提供

CPR 台中市

延伸閱讀

獨／台中2歲童誤吞乒乓球 無生命跡象急送醫

相關新聞

誤吞乒乓球！2歲男童「頭下腳上」台中警巧遇急CPR 恢復生命跡象

台中市南區一棟大樓在今天下午傳出，有2歲男童疑似誤吞乒乓球，無生命跡象，大樓保全趕緊通報消防局，消防局獲報後，派遣大里消...

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

高雄連接旗津與前鎮區的過港隧道，今天下午隧道內的鼓風機，疑遭大型車輛撞落，鼓風機掉落車道，交通受阻，高雄港務警察總隊正調...

嬰兒全身汗！賓士嬤大熱天「反鎖1歲孫」 住戶急澆水降溫救人

高雄市今天氣溫出現攝氏36度高溫，1名婦人開賓士車載孫子到鹽埕區，正要從後車廂拿嬰兒車，不料，車門自動反鎖，婦人吃驚不知...

北市青鳥書店爆全武行 工讀生不爽被念...怒揍女店長3拳

林姓男子在北市華山文創園區內的青鳥書店打工，不滿店長指正錯誤，當場提出離職，氣沖沖離開書店，留下不知所措的邱姓女店長，孰...

男生前喝2瓶酒下三峽溪溺水 肺部進水搶救無效喪命

今天下午在新北市三峽山區醒心橋下方溺水的45歲林姓男子，經救護車緊急送往恩主公醫院，但因溺水前有喝2瓶米酒且肺部進水，急...

高雄出現「鋼彈騎士」 警指全身上下「這點」恐違規

高雄市一名陳姓男子是「機動戰士鋼彈」鐵粉，製作仿真裝扮穿上街，還騎機車在街上炫技，友人拍下影片引熱議，有網友指，「感覺會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。