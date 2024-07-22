高雄出現「鋼彈騎士」 警指全身上下「這點」恐違規

高雄市一名陳姓男子是「機動戰士鋼彈」鐵粉，製作仿真裝扮穿上街，還騎機車在街上炫技，友人拍下影片引熱議，有網友指，「感覺會原地解散」、「超帥，求購買連結」；警方指，騎士變裝騎機車並無違規，惟頭部造型裝飾是否為合格安全帽待調查，如不符規定，可開罰500元。

網友在網路社群Treads貼文並附上影片指，如果跟他出車禍怎麼辦，打給我媽：「我跟鋼彈對撞」，我媽一定覺得我有病。

原來影片中，一名年輕男子全身裝扮成「機動戰士鋼彈」，騎著機車在橋頭區街頭耍帥；影片貼出後，引發鋼彈熱議。

有網友指出，「感覺要先擔心鋼彈，感覺他會原地解散」、「這個撞到會核爆」；也有網友稱讚「超帥，求購買連結」；另有網友認為「應該不能穿這樣上路吧，就堵不要碰到警察」。