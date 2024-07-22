聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄出現「鋼彈騎士」 警指全身上下「這點」恐違規
高雄市一名陳姓男子是「機動戰士鋼彈」鐵粉，製作仿真裝扮穿上街，還騎機車在街上炫技，友人拍下影片引熱議，有網友指，「感覺會原地解散」、「超帥，求購買連結」；警方指，騎士變裝騎機車並無違規，惟頭部造型裝飾是否為合格安全帽待調查，如不符規定，可開罰500元。
網友在網路社群Treads貼文並附上影片指，如果跟他出車禍怎麼辦，打給我媽：「我跟鋼彈對撞」，我媽一定覺得我有病。
原來影片中，一名年輕男子全身裝扮成「機動戰士鋼彈」，騎著機車在橋頭區街頭耍帥；影片貼出後，引發鋼彈熱議。
有網友指出，「感覺要先擔心鋼彈，感覺他會原地解散」、「這個撞到會核爆」；也有網友稱讚「超帥，求購買連結」；另有網友認為「應該不能穿這樣上路吧，就堵不要碰到警察」。
轄區岡山警分局指出，未接獲相關報案，經檢視影片內容，變裝騎乘合法機車於行駛道路，無違規情事；惟頭部造型裝飾是否為合格安全帽，有待調查。若不符規定，可依道路交通管理處罰條例第31條規定，處500元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言