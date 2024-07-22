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法籍遊客2小時後要離台…現金不夠搭車又斷網 大讚台中警熱心

中央社／ 台中22日電

法國籍遊客羅伯日前在台中要搭計程車前往機場，發現現金不夠、可海外提款的帳戶餘額也不足，手機無法上網；向執勤員警求助，經協助解決問題後，他大讚台灣警方熱心並致謝。

台中市警察局第三分局今天表示，立德派出所警員劉佳竺、實習生王婷葦，15日晚間6時多於台鐵台中站執勤時，29歲的法國籍男子羅伯（Jean Robert）慌張地上前求助，詢問員警能否協助他連上網路

羅伯向警方表示，他來台自由行，原定2小時後就要搭機離台，準備搭計程車趕往台中國際機場，才發現身上現金不夠支付車資，能在海外提領現金的帳戶也無餘額，急需使用網路轉帳從別的帳戶將錢轉入。

羅伯說，他發現手機網卡已到期無法上網，正不知該如何是好之際，正巧發現有員警經過趕緊上前求助。警方得知後，原欲協助他透過iTaiwan無線上網服務連線，卻疑因距離熱點太遠，嘗試幾次都以失敗告終。

警方得知羅伯搭機時間迫在眉睫，便直接分享自己的網路，1分鐘內便解決羅伯的燃眉之急，員警還指引最近的提款機位置，以及後續路程事宜。儘管羅伯急著前往領錢趕搭飛機，離去前也不忘用中文向警方說「謝謝」，並大讚台灣警察熱心。

台中國際機場 網路 計程車

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