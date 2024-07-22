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台中產婦車上突劇烈宮縮 夫攔警助開道送醫生產

中央社／ 台中22日電

台中市邵姓男子日前載懷孕的妻子外出，邵妻突然劇烈宮縮，他見警方開車巡邏經過，下車請求警方開道；在員警鳴警笛協助下，5分鐘內平安到院生產，讓邵男對警方協助相當感謝。

台中市警察局太平分局今天表示，新平派出所警員王嘉愷、戚碩杰，18日凌晨2時多，巡邏行經太平區中山路四段與旱溪東路口時，忽然發現前方有名男子急促向警方揮手示意。

經員警下車查看，原來是邵姓男子開車載妻子外出途中，邵妻無預警劇烈宮縮，且有羊水破裂的徵兆，疑似要分娩臨盆。邵男見深夜時分，怕路況不熟來不及到醫院造成延誤，看到警車經過立即尋求協助。

員警見狀先行安撫邵男與妻子情緒，立即開啟巡邏車上蜂鳴器沿路鳴笛，由邵男駕車跟在後方，引導至鄰近的中國醫藥大學附設醫院生產，原需約10分鐘的路程，在警方的護送開道下，不到5分鐘就抵達，並由院方護理人員接手並協助女子檢查及生產。

邵男對員警的幫忙頻頻道謝，他並表示，平常都有看到警察這類為民服務的新聞，這次真實發生在自己身上，相當難忘且感激。

台中市 警察 警車

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