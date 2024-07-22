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竹科36歲頂大工程師驚傳墜樓 頭部重創當場身亡

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

竹科學園區某家科技廠，本月14日驚傳一名36歲男性工程師從5樓頂墜落，掉落在出入聯絡道上，當場身亡，全案經新竹地檢署及警方偵查勘驗相關影像記錄（遺書）、關係人，最後認定死者為輕生所致，死者父親對於兒子死因沒有其他意見。

據了解，事發在7月14日上午9點58分左右，位在新竹市科學園區篤行路的東京威力公司，一名外包商工作人員發現有人從公司頂樓墬樓，立即報案，隨後救護車前往救護外，警方也據報前往了解。

警方調閱該公司監視器發現，陳姓男子自公司五樓頂圍牆跨越墜樓至公司旁出入聯絡道上，當場因頭部重創身亡，現場未發現有外力介入，經檢察官偕同法醫相驗後，已將遺體交由家屬領回辦理後事。

據悉，陳姓死者擁有國內頂大碩士學歷，疑因工作出現問題，未料卻發生不幸事件；當天陳父接獲噩耗崩潰前往認屍，對死因並無意見。

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全案經檢察官偕同法醫相驗後，已將遺體交由家屬領回辦理後事（示意圖）。記者吳傑沐／攝影
全案經檢察官偕同法醫相驗後，已將遺體交由家屬領回辦理後事（示意圖）。記者吳傑沐／攝影

工程師 監視器 竹科

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