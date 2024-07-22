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嬰兒全身汗！賓士嬤大熱天「反鎖1歲孫」 住戶急澆水降溫救人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市今天氣溫出現攝氏36度高溫，1名婦人開賓士車載孫子到鹽埕區，正要從後車廂嬰兒車，不料，車門自動反鎖，婦人吃驚不知所措，趕緊求救，住戶急忙拉水管對賓士車澆水降溫，等待警消救人。

今天下午2時許，64歲李姓婦人開賓士轎車載1歲多的孫子，到高雄市鹽埕區新樂街，打算停車後去洗頭，下車到後車廂拿嬰兒車，當她才拿出嬰兒車，轎車突然自動上鎖，她又把轎車遙控感應器放在車內，令人驚慌失措。

婦人原本打電話給媳婦，看能遠端開車門，但是距離過遠無法打開，婦人急向119求救。

住戶見李婦手足無措，又是大熱天，擔心嬰兒在車內因溫度過高出事，趕緊拉水管猛對轎車灑水降溫，直等到警、消到場，見嬰兒仍在車內睡覺沒哭鬧，立即破窗救出嬰兒，嬰兒獲救時雖滿身是汗，全身濕透，幸無生命之虞，令婦人頻向住戶和警、消道謝。

李姓婦人開賓士車，誤將孫子反鎖車內，警消趕去協助前，住戶也急對轎車澆水降溫。圖／讀者提供
李姓婦人開賓士車，誤將孫子反鎖車內，警消趕去協助前，住戶也急對轎車澆水降溫。圖／讀者提供
李姓婦人開賓士車，誤將孫子反鎖車內，警消趕去協助前，住戶也急對轎車澆水降溫。圖／讀者提供
李姓婦人開賓士車，誤將孫子反鎖車內，警消趕去協助前，住戶也急對轎車澆水降溫。圖／讀者提供

嬰兒 賓士 車廂 高雄市

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