嬰兒全身汗！賓士嬤大熱天「反鎖1歲孫」 住戶急澆水降溫救人

高雄市今天氣溫出現攝氏36度高溫，1名婦人開賓士車載孫子到鹽埕區，正要從後車廂拿嬰兒車，不料，車門自動反鎖，婦人吃驚不知所措，趕緊求救，住戶急忙拉水管對賓士車澆水降溫，等待警消救人。

今天下午2時許，64歲李姓婦人開賓士轎車載1歲多的孫子，到高雄市鹽埕區新樂街，打算停車後去洗頭，下車到後車廂拿嬰兒車，當她才拿出嬰兒車，轎車突然自動上鎖，她又把轎車遙控感應器放在車內，令人驚慌失措。

婦人原本打電話給媳婦，看能遠端開車門，但是距離過遠無法打開，婦人急向119求救。