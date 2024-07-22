快訊

評／抵制完花蓮換基隆夜市 綠側翼有完沒完？

女星遭爆「70多歲在台灣跳牛肉場」 他心疼出面幫忙壓新聞

凱米增強中！最快深夜發海警 相當接近西北颱路徑不排除登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市青鳥書店爆全武行 工讀生不爽被念...怒揍女店長3拳

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子在北市華山文創園區內的青鳥書店打工，不滿店長指正錯誤，當場提出離職，氣沖沖離開書店，留下不知所措的邱姓女店長，孰料四小時後，林男再度返回書店，這次怒摔玻璃杯，甚至毆打女店長，造成對方左眼紅腫瘀青，犯後逃逸。警方獲報傷害案，隔天通知他到案說明，警詢後依傷害罪送辦。

事發後，有人認為整件事情太誇張，協助把店內監視器Po上網，直言「制止該男子的行為，並要求留在現場等警察來，卻被男子毆打數拳，造成被害人眼球損傷」。

警方18日下午5點多獲報，青鳥書店有人鬧事趕抵，現場徒留受傷的邱姓女店長（29歲），店長供稱，林男（25歲）是店內新進工讀生，中午12點半指正他工作上的錯誤，對方因不滿管教方式，發生爭執後離職。

店長表示，林男逕自離職、離開工作崗位，事發後4小時，約下午4點半，林男稱「杯子忘記拿」又再度返回店內，質問他狀況，他卻怒氣大發，把店內的玻璃杯摔破；因為對方鬧事完想要走，才抓住他衣領，沒想到因此被怒揮3拳，腹部、臉部都受傷，左眼更是紅腫瘀青。

林男犯後逃逸，自行就醫，警方確認身分後，19日通知他到案說明，他供稱「就是被唸的不爽」，被激到才會攻擊，警詢後被依傷害罪函送法辦。

華山文創園區內的青鳥書店，日前發生鬧事糾紛，一名新進工讀生（紅圈者）不滿店長（白衣者）管教方式，朝她揮拳攻擊。記者翁至成／翻攝
華山文創園區內的青鳥書店，日前發生鬧事糾紛，一名新進工讀生（紅圈者）不滿店長（白衣者）管教方式，朝她揮拳攻擊。記者翁至成／翻攝

傷害罪 店長 離職

延伸閱讀

颱風凱米逼近 北市水門最快23日啟動只出不進

北市國宅養小孩租金可減免 打造育兒友善城市、每月最多省3000元

逾3千名稱投稿、17個入圍 北市二殯更名：台北市懷愛館

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

相關新聞

北市青鳥書店爆全武行 工讀生不爽被念...怒揍女店長3拳

林姓男子在北市華山文創園區內的青鳥書店打工，不滿店長指正錯誤，當場提出離職，氣沖沖離開書店，留下不知所措的邱姓女店長，孰...

板橋早餐店突竄大量濃煙 3鐵皮屋遭燒毀13車被波及

新北市板橋區篤行路1間鐵皮早餐店今天中午發生火警，並竄出大量火舌濃煙，新北消防局獲報派遣36輛消防車及120人前往灌救，...

新北私立福音幼兒園施暴 侯友宜：絕不寬貸、園所停招

新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。教育局經查有8名幼生受害，並裁罰3萬至60萬不等罰...

姊不要衝動！1個月聽3次…弟與清水警勸說救回100萬元

台中沙鹿6旬陳姓婦人日前到銀行臨櫃要提領100萬現金，表示房子要裝潢，驚動警方到場，警方勸說「到銀行領鉅款裝修房子這個月...

板橋私幼教保員涉施暴被勒令停招 家長：要轉園措手不及

新北板橋一間準公共化幼兒園傳出施暴情況，共有8名幼生受害，有遭撞擊及脫褲子等情況。新北教育局證實，已經依規開罰教師及園方...

影／驚傳行李中有手榴彈 男子桃機遭逮送辦

阿伯出事了！今天（22日）上午一名鍾姓男子於桃園國際機場第二航廈出境大廳辦理報到手續時，因地勤詢問鍾男託運行李中有無攜帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。