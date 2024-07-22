北市青鳥書店爆全武行 工讀生不爽被念...怒揍女店長3拳

林姓男子在北市華山文創園區內的青鳥書店打工，不滿店長指正錯誤，當場提出離職，氣沖沖離開書店，留下不知所措的邱姓女店長，孰料四小時後，林男再度返回書店，這次怒摔玻璃杯，甚至毆打女店長，造成對方左眼紅腫瘀青，犯後逃逸。警方獲報傷害案，隔天通知他到案說明，警詢後依傷害罪送辦。

事發後，有人認為整件事情太誇張，協助把店內監視器Po上網，直言「制止該男子的行為，並要求留在現場等警察來，卻被男子毆打數拳，造成被害人眼球損傷」。

警方18日下午5點多獲報，青鳥書店有人鬧事趕抵，現場徒留受傷的邱姓女店長（29歲），店長供稱，林男（25歲）是店內新進工讀生，中午12點半指正他工作上的錯誤，對方因不滿管教方式，發生爭執後離職。

店長表示，林男逕自離職、離開工作崗位，事發後4小時，約下午4點半，林男稱「杯子忘記拿」又再度返回店內，質問他狀況，他卻怒氣大發，把店內的玻璃杯摔破；因為對方鬧事完想要走，才抓住他衣領，沒想到因此被怒揮3拳，腹部、臉部都受傷，左眼更是紅腫瘀青。