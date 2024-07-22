快訊

評／抵制完花蓮換基隆夜市 綠側翼有完沒完？

女星遭爆「70多歲在台灣跳牛肉場」 他心疼出面幫忙壓新聞

凱米增強中！最快深夜發海警 相當接近西北颱路徑不排除登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中運將遇美國客鴨子聽雷...警變身翻譯機解圍

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名計程車司機在前天載到一名美國籍的商務客，因語言不通，司機無法順利載運美國人抵達目的地，司機在途中遇到第二警分局的警員，趕緊求助，警員得知狀況後，變身人肉翻譯機，還借用自己手機的網路，讓美國人可以查詢住宿的地址，順利解決二人的難題。

第二警分局文正所警員邱俊榮擔服20日晚間巡邏時，遇到一名計程車司機請求協助，司機透露，車上搭載一名不會說中文的美國籍商務客，乘客雖出示手機截圖，但截圖僅顯示目的地路段，未詳細記載門牌號碼，自己又完全不會英文，兩人雞同鴨講，不知如何是好。

警員與該名美國籍乘客溝通，得知他因商務需求到台中，欲搭乘計程車欲前往住宿地點，但因手機截圖不完全，加上語言隔閡，才遇到窘境。

美國籍乘客還說，自己也不記得完整地址，但在隨身筆電中應留有訂房紀錄，只是沒有網路可以上網詳查。

警員聽完後，分享自己手機的個人熱點，供美籍乘客使用，進而取得確切地址，並由警員轉告司機。

司機得知乘客的目的地後，鬆了一口氣，雙方在離去前都再三感謝警員的熱心協助。

第二警分局長周俊銘表示，警察除了維護治、交工作外，為民服務更是不分國籍，藉由這次協助外籍旅客解決難題，讓外籍人士對台灣警察留下美好印象，無異也促進了良好的國民外交，建立警察親民、愛民與便民的良好形象。

第二警分局警員邱俊榮在前天協助計程車司機、美籍商務客解決問題，做好國民外交。圖／第二警分局提供
第二警分局警員邱俊榮在前天協助計程車司機、美籍商務客解決問題，做好國民外交。圖／第二警分局提供
第二警分局警員邱俊榮在前天協助計程車司機、美籍商務客解決問題，做好國民外交。圖／第二警分局提供
第二警分局警員邱俊榮在前天協助計程車司機、美籍商務客解決問題，做好國民外交。圖／第二警分局提供

國籍 美國 計程車司機

延伸閱讀

哪一州美國警車最好看? 最高票可以登上月曆享受關注

奧運體操／「喬丹祝福喬丹」 美國體操明星還有碧昂絲加持

美商搭小黃雞同鴨講 中市警助運將順利載送飯店

拜登退選 吳思瑤：民進黨會努力讓最終當選人支持台灣

相關新聞

北市青鳥書店爆全武行 工讀生不爽被念...怒揍女店長3拳

林姓男子在北市華山文創園區內的青鳥書店打工，不滿店長指正錯誤，當場提出離職，氣沖沖離開書店，留下不知所措的邱姓女店長，孰...

板橋早餐店突竄大量濃煙 3鐵皮屋遭燒毀13車被波及

新北市板橋區篤行路1間鐵皮早餐店今天中午發生火警，並竄出大量火舌濃煙，新北消防局獲報派遣36輛消防車及120人前往灌救，...

新北私立福音幼兒園施暴 侯友宜：絕不寬貸、園所停招

新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。教育局經查有8名幼生受害，並裁罰3萬至60萬不等罰...

姊不要衝動！1個月聽3次…弟與清水警勸說救回100萬元

台中沙鹿6旬陳姓婦人日前到銀行臨櫃要提領100萬現金，表示房子要裝潢，驚動警方到場，警方勸說「到銀行領鉅款裝修房子這個月...

板橋私幼教保員涉施暴被勒令停招 家長：要轉園措手不及

新北板橋一間準公共化幼兒園傳出施暴情況，共有8名幼生受害，有遭撞擊及脫褲子等情況。新北教育局證實，已經依規開罰教師及園方...

影／驚傳行李中有手榴彈 男子桃機遭逮送辦

阿伯出事了！今天（22日）上午一名鍾姓男子於桃園國際機場第二航廈出境大廳辦理報到手續時，因地勤詢問鍾男託運行李中有無攜帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。