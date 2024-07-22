影／台中運將遇美國客鴨子聽雷...警變身翻譯機解圍

台中市一名計程車司機在前天載到一名美國籍的商務客，因語言不通，司機無法順利載運美國人抵達目的地，司機在途中遇到第二警分局的警員，趕緊求助，警員得知狀況後，變身人肉翻譯機，還借用自己手機的網路，讓美國人可以查詢住宿的地址，順利解決二人的難題。

第二警分局文正所警員邱俊榮擔服20日晚間巡邏時，遇到一名計程車司機請求協助，司機透露，車上搭載一名不會說中文的美國籍商務客，乘客雖出示手機截圖，但截圖僅顯示目的地路段，未詳細記載門牌號碼，自己又完全不會英文，兩人雞同鴨講，不知如何是好。

警員與該名美國籍乘客溝通，得知他因商務需求到台中，欲搭乘計程車欲前往住宿地點，但因手機截圖不完全，加上語言隔閡，才遇到窘境。

美國籍乘客還說，自己也不記得完整地址，但在隨身筆電中應留有訂房紀錄，只是沒有網路可以上網詳查。

警員聽完後，分享自己手機的個人熱點，供美籍乘客使用，進而取得確切地址，並由警員轉告司機。

司機得知乘客的目的地後，鬆了一口氣，雙方在離去前都再三感謝警員的熱心協助。