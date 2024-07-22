板橋早餐店突竄大量濃煙 3鐵皮屋遭燒毀13車被波及

新北市板橋區篤行路1間鐵皮早餐店今天中午發生火警，並竄出大量火舌濃煙，新北消防局獲報派遣36輛消防車及120人前往灌救，消防人員到場時鐵皮屋已全面燃燒，經消防人員灌救後火勢在20分鐘內撲滅，但有3間鐵皮屋、12輛機車、1輛小貨車燒毀，燃燒面積約65平方公尺，所幸無人員傷亡。起火原因仍待調查。

據了解，起火的這間鐵皮早餐店位於板橋區篤行路三段，今天中午12時許突然起火燃燒並竄出大量濃煙，火勢並往兩旁延燒。消防人員於出勤路途中就發現大量濃煙，立即回報勤務中心呼叫支援。消防局立即派遣10分隊、36車120人前往搶救。消防人員到場時佈署2水線壓制火勢防止延燒。火勢在10分鐘左右控制，20分鐘內迅速撲滅火勢。

消防人員勘查火場時，發現共有3間鐵皮屋被燒毀，另外還有12輛機車、1輛小貨車被波及，燃燒面積約65平方公尺，所幸並無人員傷亡。確切起火原因正由火調人員調查釐清。