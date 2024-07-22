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影／20年車齡機車沒拔鑰匙...台中賊「走路好熱」騎走

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓菜販近日騎著車齡20年的機車前往南屯市場送菜，王因機車車齡已老舊，所以都沒有拔鑰匙，未料劉姓男子行經該處時發現，直接將機車騎走，王找了3小時後報案，警方依行車軌跡，發現劉仍在潭子區附近，趁劉停等紅燈時抓人，劉落網時表示「天氣太熱，不想走路」，所以順手將車騎走，全案依竊盜罪送辦。

第四警分局南屯所在16日接獲王姓菜販報案，他當天前往南屯市場送菜，因機車車齡已超過20年，為了方便，所以都沒有拔鑰匙，沒有想到取車時，卻發現機車不翼而飛，他原以為自己記錯停車位置，找了3小時，一直找不到車，才向警方報案。

警方根據菜販提供的車牌，根據車行紀錄，發現竊賊仍在使用該輛贓車，行駛在潭子區，警方循線在潭子區發現涉案竊賊後，趁竊賊停等紅燈時抓人，確認涉案的是劉姓男子（49歲）。

劉男落網後辯稱，當時在南屯市場看到該輛機車沒拔鑰匙，因為當時天氣熱，「不想走路回潭子」，因此順手將機車騎走。

王姓菜販接獲警方通知機車已找回時，不斷感謝警方，也說未來一定會記得拔鑰匙，不要讓宵小有可乘之機。

南屯所長廖雲傑表示，常有車主因為粗心或是趕時間，停車後忘記拔下鑰匙就離開，因而讓有心人士有機可趁，造成自身財物的損失，甚或是被用來作為犯案工具，後果更不堪設想，提醒民眾務必車輛熄火後將鑰匙確實拔下再離開，以防類似情形發生。

台中市劉姓男子近日在南屯市場騎走王姓菜販的機車，警方循線在潭子區，趁他停紅燈時抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子近日在南屯市場騎走王姓菜販的機車，警方循線在潭子區，趁他停紅燈時抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子近日在南屯市場騎走王姓菜販的機車，警方循線在潭子區，趁他停紅燈時抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓男子近日在南屯市場騎走王姓菜販的機車，警方循線在潭子區，趁他停紅燈時抓人。記者陳宏睿／翻攝

贓車 鑰匙

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