大貨車撞死狗未移除 機車再撞騎士慘死、警方追過失致死

一輛大貨車今天凌晨在苗栗縣大湖鄉中原路撞死黑色遊蕩犬，涉嫌未移除屍體，1個小時後，賴姓退休警員騎機車撞上慘摔，事後送醫傷重不治，警方通知大貨車駕駛說明，全案依過失致死罪嫌追查中。

大湖警察分局今天清晨5點5分接獲報案，大湖市區中原路發生重機自摔事故，騎士賴姓男子（67歲）失去呼吸心跳，且頭部、身體多處受傷出血，救護人員立即心肺復甦術（CPR）送醫，傷重回天乏術。

警方初步調查，死亡車禍現場，一輛大貨車今天凌晨4點2分在中原路撞死遊蕩犬，並未移除屍體，退休警察賴男生前騎車經過撞及狗屍體，造成人車慘摔，賴男檢測沒有飲酒，遊蕩犬並沒有掛項圈及植入晶片。