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大貨車撞死狗未移除 機車再撞騎士慘死、警方追過失致死

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛大貨車今天凌晨在苗栗縣大湖鄉中原路撞死黑色遊蕩犬，涉嫌未移除屍體，1個小時後，賴姓退休警員騎機車撞上慘摔，事後送醫傷重不治，警方通知大貨車駕駛說明，全案依過失致死罪嫌追查中。

大湖警察分局今天清晨5點5分接獲報案，大湖市區中原路發生重機自摔事故，騎士賴姓男子（67歲）失去呼吸心跳，且頭部、身體多處受傷出血，救護人員立即心肺復甦術（CPR）送醫，傷重回天乏術。

警方初步調查，死亡車禍現場，一輛大貨車今天凌晨4點2分在中原路撞死遊蕩犬，並未移除屍體，退休警察賴男生前騎車經過撞及狗屍體，造成人車慘摔，賴男檢測沒有飲酒，遊蕩犬並沒有掛項圈及植入晶片。

警方調閱監視器過濾，通知大貨車駕駛說明，全案依過失致死罪嫌追查中，大湖分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，如果撞及犬、貓等動物，必須移除避免波及其他人車，此外，也提醒民眾如有養育寵物要時刻注意動向，避免讓侵害到他人權益，確保自己與用路人生命財產安全。

賴姓退休警員騎機車今天清晨在苗栗縣大湖鄉中原路，撞上遊蕩犬屍體慘摔，賴送醫傷重不治，全案警方進一步調查中。圖／大湖警察分局提供
賴姓退休警員騎機車今天清晨在苗栗縣大湖鄉中原路，撞上遊蕩犬屍體慘摔，賴送醫傷重不治，全案警方進一步調查中。圖／大湖警察分局提供
賴姓退休警員騎機車今天清晨在苗栗縣大湖鄉中原路，撞上遊蕩犬屍體慘摔，賴送醫傷重不治，全案警方進一步調查中。圖／大湖警察分局提供
賴姓退休警員騎機車今天清晨在苗栗縣大湖鄉中原路，撞上遊蕩犬屍體慘摔，賴送醫傷重不治，全案警方進一步調查中。圖／大湖警察分局提供

屍體 警察 過失致死

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