退休警官吳昇諳13年磨1劍 為雲林培育出奧運射擊國手

雲林縣退休警官吳昇諳從在職期間到退休積極投入青年射擊培訓工作，「13年磨一劍」培育出10公尺空氣手槍奧運國手劉恆妤，吳昇諳今天正式接任雲林射擊委員會主委，他表示，雲林縣射擊委員會全心培育射擊選手，13年努力終能為國家、為雲林培育出國手進軍奧運，就任最大感言，便是衷心期盼劉恆妤能穩定發揮，展現最好的成績。

2年前從雲林縣警察局後勤科退休的警官吳昇諳，退休前勤務之餘，就以個人工作專長，義務投入青年射擊培訓，教導各學校熱愛射擊的年輕人，同時協助雲林體育會射擊委員會的籌備和運作，期能讓雲林擁有良好的射擊培訓環境。

吳昇諳今天獲雲林縣體育會聘任正式走馬上任射擊委員會主委，今天簡單的就職儀式，最引人關注的就是由該委員會培訓多年的劉恆妤，獲入選本屆巴黎奧運10公尺空氣手槍的射擊國手，是委員會成立以來最大喜訊。

吳昇諳說，劉恆妤從虎尾東仁國中3年級開始接觸射擊運動，升上斗六高中一直接受雲林射擊委員培訓；後來以優異成績考上國立體育大學技擊運動技術系，同年就達國家選訓資格，以優秀成績進入國訓中心接受國家級專業培訓，不僅多次在亞錦賽等各項國內外競賽穩定成長、奪牌，今年更入選2024巴黎奧運射擊代表隊，目前已前往巴黎進行賽前調整，身為劉恆妤啟蒙教練之一的他，衷心期盼她能穩定發揮，為雲林、為國家奪下獎牌，所有射擊會員也由衷祝福。

劉恆妤的父母今天也到場感謝射擊委辛苦付出和栽培，為表達謝意，劉的雙親日前還主動到雲林縣運擔任射擊比賽志工，吳昇諳說，雲林射擊委員會成立13年一路走來，在歷屆主委和會員努力下展現成果，並在縣內建立全齡培育和推廣機制，目前在石龜國小、崇德國中、林內國中、斗南高中、義峰高中等校設有五5個訓練站等，並在斗六棒球場設立培訓靶場。