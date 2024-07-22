女叫白牌車釀糾紛 車資問題找警察、申訴白牌車撥打1999
一名女子日前叫白牌車至台北市松江路，不滿司機停車接送地點差距30公尺，雙方爆發口角，司機找來警方處理，中山警分局員警確認雙方無車資糾紛，但女子質疑員警為何不能直接對白牌車，還多次問警察是人名保母嗎？警方則告知，申訴需由監理機關裁罰，可直接撥打1999申訴白牌車。
警方指出，7月20日凌晨4時許，白牌車司機報案女子在車上不願下車，在松江路勤務的員警到場，勸說女子下車，詢問雙方有無車資糾紛，由於女子叫車、上車，還沒搭車離開，雙方沒有車資交易，白牌車隨即離開。
女子在白牌車離開後質疑員警，為何不現場對白牌車開單，還多次問員警「警察是不是人民保母？」認為該員警怠忽職守。員警稱，申訴白牌車是由監理機關做相關裁罰動作，非警方可以直接裁決，建議女子可以撥打1999申訴白牌車。
警方指出，依「檢舉未申請核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業案件獎勵辦法」第4條規定，提供足資證明非法營業事實的具體證據資料(如:如何叫車、上下車地點及時間、收費方式、實際支付車資金額，以及車牌號碼照片、乘車過程收費影像、Line截圖等明確證據)，30日內具名(檢舉人姓名、身分證字號、地址及聯絡電話)提供本公共運輸處依權責查處。
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