快訊

你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌

整理包／2024萬安演習22日登場！首次發布國家級警報 時間、交通管制、注意事項一次看

閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北私立福音幼兒園施暴 侯友宜：絕不寬貸、園所停招

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。教育局經查有8名幼生受害，並裁罰3萬至60萬不等罰鍰、6月勒令園所停招。新北市長侯友宜今受訪說，對行為人不得終身聘用、也勒令園所停招，同時協助家長轉校，不適當的一定會嚴懲、絕不寬貸。

侯友宜今赴新莊出席記者會，會後被問及私立福音幼兒園教保員不當對待。侯說，市府第一時間接到通報，就立即展開調查，對行為人不得終身聘用外，也處罰園所解除該準公共化幼兒園，並勒令停招。尤其針對家長轉校需求也有成立專案協助，讓家長們安心，新北市一定會跟家長們並肩作戰，不適當的一定會嚴懲、絕不寬貸。

媒體追問，3名教保員中的張姓及高姓老師從事幼教逾10年，也曾獲新北公私立幼兒園教保服務員資深獎項，未來評鑑是否增加其他門檻？侯說，會嚴格考核外，更重要的是針對行為，只要能夠全力把關，會全力以赴，只要一發生，也會全力處理，絕對不容許孩子們有不適當的管教。

新北教育局長張明文強調，不當對待零容忍，第一時間收到立即處理，馬上召開調查委員會，針對這樣的行為採取最嚴厲的處分是終身不得任聘任，因此6月公告幼兒園及公告行為人後，再也沒有任何新生進去，原本有30位出頭的學生，到8月1日剩不到10名幼生留下來，會協助他們後續處理，原則上尊重家長教育選擇權。

教育局補充，4月接獲家長陳情後，立即依相關規定將行為人停職，並啟動調查，該案已完成調查，並經教保服務機構不適任人員認定委員會決議，涉及體罰與不當管教多名幼生3位行為人，終身不得聘任、列管3年及接受研習，分別罰鍰60萬、30萬及3萬，6月同步公告幼兒園及行為人姓名。

新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。新北市長侯友宜今受訪說，對行為人不得終身聘用、也勒令園所停招。記者劉懿萱／攝影
新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。新北市長侯友宜今受訪說，對行為人不得終身聘用、也勒令園所停招。記者劉懿萱／攝影
6月公告新北市私立福音幼兒園及行為人姓名。圖／擷取自全國教保資訊網
6月公告新北市私立福音幼兒園及行為人姓名。圖／擷取自全國教保資訊網

幼兒園 教育局

延伸閱讀

國會職權修法暫停執行 侯友宜：朝野共同方向不要氣餒

雲林縣新聞處長陳其育上任 曾為馬英九、侯友宜輔選

影／警政人事一條鞭 侯友宜呼籲警政署長 好好抗拒壓力

侯友宜：公務員怕給方便變圖利 招標要公開透明

相關新聞

新北私立福音幼兒園施暴 侯友宜：絕不寬貸、園所停招

新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。教育局經查有8名幼生受害，並裁罰3萬至60萬不等罰...

姊不要衝動！1個月聽3次…弟與清水警勸說救回100萬元

台中沙鹿6旬陳姓婦人日前到銀行臨櫃要提領100萬現金，表示房子要裝潢，驚動警方到場，警方勸說「到銀行領鉅款裝修房子這個月...

板橋私幼教保員涉施暴被勒令停招 家長：要轉園措手不及

新北板橋一間準公共化幼兒園傳出施暴情況，共有8名幼生受害，有遭撞擊及脫褲子等情況。新北教育局證實，已經依規開罰教師及園方...

影／驚傳行李中有手榴彈 男子桃機遭逮送辦

阿伯出事了！今天（22日）上午一名鍾姓男子於桃園國際機場第二航廈出境大廳辦理報到手續時，因地勤詢問鍾男託運行李中有無攜帶...

女叫白牌車釀糾紛 車資問題找警察、申訴白牌車撥打1999

一名女子日前叫白牌車至台北市松江路，不滿司機停車接送地點差距30公尺，雙方爆發口角，司機找來警方處理，中山警分局員警確認...

新北老翁無視車流穿越馬路 害騎士父子慘摔3人傷

新北市土城區昨天發生機車與行人車禍。75歲白姓男子昨晚6時許行經土城區中央路時，無視路上繁忙的車流竟違規穿越馬路，此時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。