新北私立福音幼兒園施暴 侯友宜：絕不寬貸、園所停招

新北市板橋私立福音幼兒園3名教保員遭控不當管教，如打人、脫褲子等行為。教育局經查有8名幼生受害，並裁罰3萬至60萬不等罰鍰、6月勒令園所停招。新北市長侯友宜今受訪說，對行為人不得終身聘用、也勒令園所停招，同時協助家長轉校，不適當的一定會嚴懲、絕不寬貸。

侯友宜今赴新莊出席記者會，會後被問及私立福音幼兒園教保員不當對待。侯說，市府第一時間接到通報，就立即展開調查，對行為人不得終身聘用外，也處罰園所解除該準公共化幼兒園，並勒令停招。尤其針對家長轉校需求也有成立專案協助，讓家長們安心，新北市一定會跟家長們並肩作戰，不適當的一定會嚴懲、絕不寬貸。

媒體追問，3名教保員中的張姓及高姓老師從事幼教逾10年，也曾獲新北公私立幼兒園教保服務員資深獎項，未來評鑑是否增加其他門檻？侯說，會嚴格考核外，更重要的是針對行為，只要能夠全力把關，會全力以赴，只要一發生，也會全力處理，絕對不容許孩子們有不適當的管教。

新北教育局長張明文強調，不當對待零容忍，第一時間收到立即處理，馬上召開調查委員會，針對這樣的行為採取最嚴厲的處分是終身不得任聘任，因此6月公告幼兒園及公告行為人後，再也沒有任何新生進去，原本有30位出頭的學生，到8月1日剩不到10名幼生留下來，會協助他們後續處理，原則上尊重家長教育選擇權。