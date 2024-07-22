姊不要衝動！1個月聽3次…弟與清水警勸說救回100萬元

台中沙鹿6旬陳姓婦人日前到銀行臨櫃要提領100萬現金，表示房子要裝潢，驚動警方到場，警方勸說「到銀行領鉅款裝修房子這個月聽到三次了」，婦人仍堅稱沒被騙，最後警方聯繫上陳女同住的胞弟到場，確認家中沒有要裝潢，在弟弟及警方共同勸說下，陳女才取消提領，保住100萬元存款。

清水警分局光華派出所員警鄭名凱、賴文凱本月19日獲報到場，陳女向員警表示，因要支付房屋裝潢費用才要提款。員警聽完表示，這類原因是這個月聽到第三次了，之前也有2名提款人也說了同樣的原因，會不會碰到同一個詐騙集團？員警分析詐騙集團是如何指導民眾轉帳匯款、應付行員及警方，以及民眾受騙案例。

員警多次向陳女解釋，陳女仍堅稱自己沒被騙，也拒絕協助檢視其手機通訊內容，警方見說不通，改聯繫陳女同住的胞弟查證。陳弟表示，家中沒有要裝潢，請警方協助阻止姊姊領錢，避免被騙。所幸在陳弟及警方的共同勸說下，陳女方同意取消提領。