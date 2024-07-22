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新北老翁無視車流穿越馬路 害騎士父子慘摔3人傷
新北市土城區昨天發生機車與行人車禍。75歲白姓男子昨晚6時許行經土城區中央路時，無視路上繁忙的車流竟違規穿越馬路，此時42歲羅姓男子載著兒子騎乘機車經過，見狀煞車不及直接撞上。救護人員到場發現3人均擦挫傷，經送醫已無大礙。警方對白男開出違規穿越馬路罰單，而羅男騎機車未開大燈也被開罰。
據了解，土城警方昨天晚間6時許接獲報案，在土城區中央路一段有機車與行人車禍。警方到場發現行人白男及騎機車的羅男、後座乘客受傷，所幸均只是擦挫傷送醫後無礙。
警方調查發現，75歲的白男行經該處時因違規穿越馬路，羅姓騎士行經時閃避不及撞上，導致羅男及後座11歲兒子、白男3人紛紛重摔在地，警方立即依違規穿越馬路對白男開出罰單，而羅男騎機車未開大燈也依道路交通管理處罰條例舉發。土城警方呼籲，用路人於道路上應遵守交通規則，保護自己也保護他人，共同創造良好的用路環境。
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