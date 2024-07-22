新北老翁無視車流穿越馬路 害騎士父子慘摔3人傷

新北市土城區昨天發生機車與行人車禍。75歲白姓男子昨晚6時許行經土城區中央路時，無視路上繁忙的車流竟違規穿越馬路，此時42歲羅姓男子載著兒子騎乘機車經過，見狀煞車不及直接撞上。救護人員到場發現3人均擦挫傷，經送醫已無大礙。警方對白男開出違規穿越馬路罰單，而羅男騎機車未開大燈也被開罰。

據了解，土城警方昨天晚間6時許接獲報案，在土城區中央路一段有機車與行人車禍。警方到場發現行人白男及騎機車的羅男、後座乘客受傷，所幸均只是擦挫傷送醫後無礙。