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婦認錯女兒！見「穿短裙」暴怒攻擊 無辜妹子嚇壞：很可怕
64歲蕭姓婦人，昨天在台北市榮星花園公園內涼亭，見到年輕的短裙妹蔡姓女子，竟上前扯頭髮、攻擊臉和肩膀，還喊「破麻」。警方獲報到場後，蕭婦道歉稱，誤認蔡女是失散多年的女兒，不准女兒穿短裙才一時情緒失控。全案警方尚未接獲蔡女驗傷報案。
蔡女在社群Threads發文指出，她和朋友到公園運動逛逛，卻被陌生人罵「破麻」、扯頭髮，瘋狂攻擊臉和肩膀，為了反擊推了對方幾次有傷到臉；對方稱她長得像女兒，不允許女兒穿這麼短的短裙，才會一時情緒失控。蔡女稱，今年拿全投，那如果下次是拿刀呢？雖沒有傷得很嚴重，但這輩子第一次遇這種事，真的很可怕。
警方指出，7月21日榮星花園公園內涼亭有糾紛案，警方到場時，蕭婦誤認在公園的蔡女是自己失散多年的女兒，且認為蔡女身穿的短裙太短，氣憤下拉扯蔡女頭髮，當時蔡女朋友見狀拉開蔡女。
警方已告知蔡女可驗傷提告等相關權益，蔡女稱驗傷後會自行報案提告，警方也掌握蕭女身分，獲報後將通知到案說明。全案警方尚未接獲蔡女驗傷報案。
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