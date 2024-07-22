不漏接幼兒性平.. 蔣萬安3精進方案：通報就停職停聘停止契約

台北市幼兒園狼師案，台北市長蔣萬安上周鞠躬道歉後，今天提出三大精進方案，包括成立跨局處處理小組，即刻通報府級行政督導，避免漏接任何幼兒性平事件；未來一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約，並啟動行政調查，只要查證屬實，從重裁處，包括終身不得任職，撤銷幼兒園的營運許可；並且會編列預算增加人力，相關的調查人力經費會全面增加，提升調查效能。

蔣萬安今天到信義區吳興街視察防颱整備，對於北市幼兒園狼師案，蔣萬安說，「不管發生在過去、在現在，不管在法律或政策面，我都來承擔」，會檢視當時做得不夠好，或可以做得更好地方，提出精進方案。

蔣萬安今天也宣布，北市府針對幼兒性平事件提出三大精進方案，第一，北市府將成立跨局處處理小組，也就是未來只要發生幼兒性平事件，包括保全證據、查過監視器畫面、調查資訊流通，或避免當事人重複陳述，對於各管諮商諮詢詢相關資源，都會進行跨局處合作，並且即刻通報府級進行行政督導，避免漏接任何幼兒性平事件，來進行全面聯防。

第二，未來一旦接獲幼兒性平事件通報，即刻停職、停聘、停止契約，並且啟動行政調查，行政調查只要查證屬實，從重裁處，包括終身不得任職，撤銷幼兒園的營運許可。

第三，市府會編列預算增加人力，因應去年修法後的調查新制，相關的調查人力經費會全面增加，提升調查效能，這三項精進方案，包括完整精進方案當中。