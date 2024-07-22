鶯歌2起電動車火警 消防局呼籲要盡快報案
新北市鶯歌區昨天發生2起電動車火警，1輛是身障代步車疑因拉扯到電線引起，另1輛是普通微型二輪車騎行中不明原因自燃，幸好都及時發現並報案，沒有人受傷。119提醒民眾遇到電動車火警，應盡快報案。
昨天中午12時左右，一群身障者使用代步車要到郊區步道休閒，其中1人上車時不小心讓車輛傾倒，順手去扶疑似拉扯到電線導致起火，其他人趕緊向119報案，火勢撲滅已燒剩鐵架。
到了晚間6時許，1對情侶共乘微型二輪車，騎行中突然聞到焦臭味，車子很快就冒出大量白煙，趕緊停靠路邊，路人協助報案並用水初步降溫，但滅火效果有限，消防隊趕抵後持續灑水降溫撲滅火勢，2起火災都沒有人受傷。
由於電動車電池起火原因複雜，包括配線摩擦破損，或因電池遭碰撞、擠壓、穿刺導致短路，以及過充、過熱等等，使用一般滅火器不一定能完全撲滅，往往需要大量的水持續降溫才能有效滅火，有時甚至只能讓電池自行燃燒殆盡。
新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘呼籲，電動車電池應選購有安全認證產品、車輛若停於戶外，應盡量停在陰涼處、電線要固定好且不任意改裝，若發現冒煙或起火，立即撥打119報案。
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