快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

台中正妹網戀男公關… 討不到出場費秒變臉

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市20歲邱姓正妹在網路上結識自稱「阿誠」男公關，約見面時以甜蜜攻勢，甚至保證會「好好補償你」，要求邱女到超商購買1.7萬元的點數卡當出場保證金，在警方勸阻時，男網友因遲遲等不到出場費，當場變臉，貼文撂狠話表示「家人被砍別怪我沒提醒你」，並傳血腥照片，讓正妹心碎滿地。

烏日派出所所長高銘顯說明，副所長鄭羽翔、警員游智翔日前接獲超商店員報案，稱邱姓女子面部惆悵要購買1.7萬元的點數卡，經詢問購買用途支支吾吾，疑似遭詐，員警立即到場了解。

警方查出，邱女在網上結識自稱「阿誠」男公關，男網友以外出見面必須支付一筆「保證金」當擔保，見面後就會退還。在男網友保證會「好好補償你」的甜蜜攻勢下，邱女還是急奔便利商店購買點數卡。

沒想到，員警查證時，男網友因遲遲等不到保證金竟當場變臉，傳血腥照片，並貼文撂狠話表示「電話你要保證不是你本人大名登記，否則丟去偵訊社查資料，找到你住處，家人被砍別怪我沒提醒你。」經員警詳細解釋交友詐騙購買點數的慣用伎倆，邱女才驚覺險些被騙失金，並感謝超商店員的機警與員警的辛勞。

烏日警分局表示，網路世界虛虛實實，詐騙集團利用受害者對感情有憧憬的心態，並善用社群交流來噓寒問暖、博取信任。一旦要約見面時便以購買遊戲點數是「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」等話術，讓民眾不斷遭誘導受騙上當。

男網友因邱姓正妹遲遲沒有交付出場保證金，竟貼文撂狠話表示「家人被砍別怪我沒提醒你」，並傳血腥照片。記者趙容萱／翻攝
男網友因邱姓正妹遲遲沒有交付出場保證金，竟貼文撂狠話表示「家人被砍別怪我沒提醒你」，並傳血腥照片。記者趙容萱／翻攝
邱姓正妹（右）急購買1.7萬元點數卡當出場保證金，警方阻詐成功。記者趙容萱／翻攝
邱姓正妹（右）急購買1.7萬元點數卡當出場保證金，警方阻詐成功。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 超商

延伸閱讀

單身女子認識男網友以為真愛來了 險被騙3萬結婚保證金

瓊斯盃／回應男女籃出場費爭議 教育部次長：不應該發生

保時捷Panamera 4 Sport法拍 吸引17組人331萬元拍定！

瓊斯盃女籃／藍、白隊都有！球員出賽費確定3000元

相關新聞

板橋私幼教保員涉施暴被勒令停招 家長：要轉園措手不及

新北板橋一間準公共化幼兒園傳出施暴情況，共有8名幼生受害，有遭撞擊及脫褲子等情況。新北教育局證實，已經依規開罰教師及園方...

影／驚傳行李中有手榴彈 男子桃機遭逮送辦

阿伯出事了！今天（22日）上午一名鍾姓男子於桃園國際機場第二航廈出境大廳辦理報到手續時，因地勤詢問鍾男託運行李中有無攜帶...

東基外科醫師爆偷拍醜聞 院長出面道歉：已和醫師終止合約

台東基督教醫院傳出醫師偷拍事件，一名劉姓外科醫師涉嫌用手機偷拍女同事及病患家屬，院內公用電腦甚至發現數十個偷拍檔案，偷拍...

控鄭文燦與詐團首腦桃色行挨告 林國春出庭：確有人目睹

去年間，流出疑似行政院前副院長鄭文燦開房間影片，新北市議員林國春另指控，鄭文燦曾赴澳門參與飲宴，遭鄭提告涉嫌妨害名譽。台...

誤認運動短裙妹是女兒 婦人氣她穿短裙扯髮攻擊 短裙妹：很可怕

64歲蕭姓婦人，昨天在台北市榮星花園公園內涼亭，見到年輕的短裙妹蔡姓女子，竟上前扯頭髮、攻擊臉和肩膀，還喊「破麻」。警方...

不漏接幼兒性平.. 蔣萬安3精進方案：通報就停職停聘停止契約

台北市幼兒園狼師案，台北市長蔣萬安上周鞠躬道歉後，今天提出三大精進方案，包括成立跨局處處理小組，即刻通報府級行政督導，避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。