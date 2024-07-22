台中正妹網戀男公關… 討不到出場費秒變臉

台中市20歲邱姓正妹在網路上結識自稱「阿誠」男公關，約見面時以甜蜜攻勢，甚至保證會「好好補償你」，要求邱女到超商購買1.7萬元的點數卡當出場保證金，在警方勸阻時，男網友因遲遲等不到出場費，當場變臉，貼文撂狠話表示「家人被砍別怪我沒提醒你」，並傳血腥照片，讓正妹心碎滿地。

烏日派出所所長高銘顯說明，副所長鄭羽翔、警員游智翔日前接獲超商店員報案，稱邱姓女子面部惆悵要購買1.7萬元的點數卡，經詢問購買用途支支吾吾，疑似遭詐，員警立即到場了解。

警方查出，邱女在網上結識自稱「阿誠」男公關，男網友以外出見面必須支付一筆「保證金」當擔保，見面後就會退還。在男網友保證會「好好補償你」的甜蜜攻勢下，邱女還是急奔便利商店購買點數卡。

沒想到，員警查證時，男網友因遲遲等不到保證金竟當場變臉，傳血腥照片，並貼文撂狠話表示「電話你要保證不是你本人大名登記，否則丟去偵訊社查資料，找到你住處，家人被砍別怪我沒提醒你。」經員警詳細解釋交友詐騙購買點數的慣用伎倆，邱女才驚覺險些被騙失金，並感謝超商店員的機警與員警的辛勞。