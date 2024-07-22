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高雄年輕女騎士遇轎車逼車 衝派出所求救哭成淚人兒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車，當時正下雨，女騎士滑了一下險些摔車，轎車趁停等紅燈時，駕駛搖下車窗怒罵「有病喔」，女騎士畏懼下，直衝澄觀派出所求救，哭成淚人兒，待情緒平復後決定暫不提告離去。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，影片中一名騎機車的女騎士昨天傍晚近5時許行經高雄市仁武區松藝路左轉八德南路時，和一輛轎車發生行車糾紛，結果轎車沿路對女騎士閃大燈、急煞車朝女騎士逼車。

由於當時下雨，女騎士一度滑了一下，險些摔車，後遇路口紅燈，逼車的轎車中的夫妻還搖下車窗罵女騎士「有病喔」，旁邊騎士看不下去還幫女騎士講話。

女騎士在下一個路口要左轉返家，在右側的轎車還故意要左轉害她急煞車，由於深怕自己遭遇不測，女騎士直衝附近的澄觀派出所求救，在員警問話時，哭成淚人兒。

警方指出，員警當下見20餘歲的年輕女騎士哭泣，先安撫情緒，並陪同檢視行車記錄器畫面，惟行車記錄器無錄音功能且當下並無網傳所傳的畫面，女騎士情緒穩定後，表示暫不提告，隨後未留資料即自行離去。

警方表示，經檢視影像，轎車駕駛疑任意以迫近、驟然變換車道方式迫使他車讓道，可處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。另過程中亦不依規定使用燈光可處1200元至3600元罰鍰；不遵守道路交通標線指示等交通違規，可處900元至1800元罰鍰，合計最高可處4萬1400元罰鍰。

由於女騎士未留下資料，警方指，若女騎士日後提告，將通知轎車駕駛到案說明，予以開罰。

高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名20多歲女子昨傍晚騎機車行經仁武區松藝路，和轎車發生行車糾紛，沿途被閃大燈、按喇叭逼車。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

情緒 提告 逼車

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