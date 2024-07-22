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板橋私幼教保員涉施暴被勒令停招 家長：要轉園措手不及

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北板橋一間準公共化幼兒園傳出施暴情況，共有8名幼生受害，有遭撞擊及脫褲子等情況。新北教育局證實，已經依規開罰教師及園方，勒令停招外也撤銷準公共化資格；園方則喊冤，認錯有不當管教，但絕無施暴情況。民代則批，事件早爆發，教育局慢半拍，現在突要找新幼兒園令人家長措手不及。

板橋私立福音幼兒園傳出不當管教，有教保員以腳踩後背腰部方式移動或搖醒幼兒，更以棉被悶頭、打臉頰或大力拉扯方式導致孩子受傷，幼兒甚至因尿褲子而被教保員抓住雙腳、導致頭部直接重擊地板等，隨後更將孩童，褲子脫至腳踝，共有8名幼生受害，家長憤而提告。

該幼兒園張姓園長對此抱歉並認錯，但也認為中間有很大誤會，教育局重罰實在有違比例原則。她說，很多影片被斷章取義與誤會，教師管教方式是有點粗魯與失當，但不是真有心傷害孩童，比如脫褲子是因為有孩童先去脫別人褲子，才以「以牙還牙」方式教育；孩童跑跳則以掃把阻擋，卻被誤認是拿掃把打人。

張姓園長感嘆，教師們當然有錯，但被扭曲上綱成施暴，還分別重罰甚至終身不得當教師，教師們都身心受創，甚至看精神科，重罰金額對他們家庭也是壓力；雖然說可以提訴願，但有律師認為訴願會因此加重罰則，教師們也怕繁瑣程序折磨，默默認錯，卻變成眾矢之的。張姓園長對於停招不知情，只強調也還很多家長支持他們。

新北市議員黃淑君表示，該事件一開始並無公開，是她發現教育局6月13日開罰，緊接追查並於6月19日質詢後才發現事情很重大，但教育局不斷說需要一些時間處理，結果園方還在持續招生並無停招，直到上周五才說撤銷準公共化，預計7月底才召開停招會議，這讓不知情家長根本錯手不及，難以尋找其他幼兒園。

教育局說明，在4月接獲家長陳情幼兒遭受不當對待當下，即立即依規將教師等人停職，並立刻啟動調查，依規分別裁處3位行為人，終身不得聘任、列管3年及接受研習；並分別罰鍰60萬、30萬及3萬。6月同步公告幼兒園及行為人姓名，同時也依規裁處負責人最高6萬元，並勒令該園停招。

教育局強調，已於4至6月間強力稽查該園，確保幼生之就學安全，幼兒園於6月即無招收新生，並要求園方向家長做相關說明，8月1日起也解除該園準公共幼兒園契約。後續協助方面，6至7月間持續與該案幼生家長聯繫，督導該園妥適辦理本案家長退費事宜，並提供家長相關法律協助。

新北板橋一間準公共化幼兒園傳出施暴情況，共有8名幼生受害。圖／本報資料照片
新北板橋一間準公共化幼兒園傳出施暴情況，共有8名幼生受害。圖／本報資料照片

幼兒園 教師 教育局

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