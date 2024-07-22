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不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

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影／驚傳行李中有手榴彈 男子桃機遭逮送辦

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

阿伯出事了！今天（22日）上午一名鍾姓男子於桃園國際機場第二航廈出境大廳辦理報到手續時，因地勤詢問鍾男託運行李中有無攜帶影響飛安的物品，鍾男竟開玩笑說「我有帶手榴彈」，雖然他隨後就說「沒有啦，沒有帶手榴彈啦，開玩笑的」，但地勤人員仍依規定通報航警局。

航警局保大二隊第一分隊分隊長蘇峯億表示，今天上午7時58分許，一名約70歲鍾姓民眾於桃園國際機場第二航廈18號報到櫃檯辦理長榮航空BR-712飛往上海登機手續，卻在報到時向地勤表示托運行李中有手榴彈，長榮航空公司遂立即通報本局到場處置。

蘇峯億指出，同仁到場後，發現鍾男之託運行李還在報到櫃臺，便直接開箱檢查，最後並未在行李內發現疑似爆裂物或其他影響飛安之物品，並加強該班機旅客手提及託運行李安檢。鍾男訊後將依民用航空法第105條移送，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬以下罰金。

航警局呼籲，民眾出國切勿以身試法，以免引起恐慌影響機場秩序及危害飛安。

鍾男辦理報到手續時，地勤開玩笑說行李中有手榴彈，遭帶回航警局偵辦。圖／航警局提供
鍾男辦理報到手續時，地勤開玩笑說行李中有手榴彈，遭帶回航警局偵辦。圖／航警局提供
鍾男辦理報到手續時，地勤開玩笑說行李中有手榴彈，遭帶回航警局偵辦。圖／航警局提供
鍾男辦理報到手續時，地勤開玩笑說行李中有手榴彈，遭帶回航警局偵辦。圖／航警局提供

地勤 飛安

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