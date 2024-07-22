聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚傳行李中有手榴彈 男子桃機遭逮送辦
阿伯出事了！今天（22日）上午一名鍾姓男子於桃園國際機場第二航廈出境大廳辦理報到手續時，因地勤詢問鍾男託運行李中有無攜帶影響飛安的物品，鍾男竟開玩笑說「我有帶手榴彈」，雖然他隨後就說「沒有啦，沒有帶手榴彈啦，開玩笑的」，但地勤人員仍依規定通報航警局。
航警局保大二隊第一分隊分隊長蘇峯億表示，今天上午7時58分許，一名約70歲鍾姓民眾於桃園國際機場第二航廈18號報到櫃檯辦理長榮航空BR-712飛往上海登機手續，卻在報到時向地勤表示托運行李中有手榴彈，長榮航空公司遂立即通報本局到場處置。
蘇峯億指出，同仁到場後，發現鍾男之託運行李還在報到櫃臺，便直接開箱檢查，最後並未在行李內發現疑似爆裂物或其他影響飛安之物品，並加強該班機旅客手提及託運行李安檢。鍾男訊後將依民用航空法第105條移送，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣一百萬以下罰金。
航警局呼籲，民眾出國切勿以身試法，以免引起恐慌影響機場秩序及危害飛安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言