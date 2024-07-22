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美商搭小黃雞同鴨講 中市警助運將順利載送飯店

中央社／ 台中22日電

台中市一名計程車司機日前搭載來台洽公美籍商務客，因言語不通，無法了解乘客目的地，小黃司機情急向路過員警求助，在警方協助下解除困境，順利將乘客載到住宿飯店。

台中市警察局第二分局今天表示，20日晚間文正派出所員警執行巡邏勤務時，遇計程車司機請求協助；小黃司機說明搭載一名不會說中文外國人，乘客雖出示手機截圖，但截圖畫面僅顯示目的地路段，並未詳細記載門牌號碼，自己又完全不會英文，兩人雞同鴨講，不知如何是好。

經員警與外籍乘客溝通後初步了解，男子為美籍商務人士，搭乘計程車欲前往住宿地點，不料因手機截圖不完全，加上語言隔閡，才發生此番窘境。

這名年約40歲外籍男向員警表示，自己也不記得完整地址，但在隨身筆電中應留有訂房紀錄，只是沒有網路可以上網詳查，員警聽聞後隨即分享手機個人熱點供男子使用，進而取得確切地址，並由員警轉告司機。

警方指出，小黃司機在員警幫助下，終於鬆了一口氣，總算可以順利將乘客送往住宿地點，雙方在離去前都再三感謝員警熱心協助。

第二分局長周俊銘表示，警察除維護治安外，為民服務更是不分國籍，藉由這次協助外籍旅客解決難題，讓外籍人士對台灣警察留下美好印象，等於也促進良好國民外交，建立警察親民、愛民與便民良好形象。

住宿 計程車司機 警察

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