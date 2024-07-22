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東基外科醫師爆偷拍醜聞 院長出面道歉：已和醫師終止合約

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東基督教醫院傳出醫師偷拍事件，一名劉姓外科醫師涉嫌用手機偷拍女同事及病患家屬，院內公用電腦甚至發現數十個偷拍檔案，偷拍場域不限醫院，受害者不滿院方態度消極對外投訴。院方表示，6月接獲投訴，院內性騷擾委員會隨即展開調查，當事人坦承不諱，本月停止雙方合約，且要求當事人離職，對此案深感遺憾與痛心。

受害者向「鏡周刊」投訴指出，劉姓外科醫師今年35歲，已經在東基任職4年，劉姓醫師會用手機偷拍女同事裙底風光，除醫院外，還有賣場、銀行及捷運等偷拍場域，時間長達3年之久。上月向院方檢舉後，劉轉往北部醫院任職，擔心日後還有其他人受害，決定站出來揭發這件醫界醜聞。

台東警分局表示，直至目前為止，未接獲此事件的相關被害人報案。

基督教醫院指出，6月下旬接獲投訴，院內「人事評議暨性騷擾申訴處理委員會」委員展開調查，劉醫師對此侵害行為坦承不諱，並配合院方的停職調查，院方確認劉醫師的侵害行為後，已於7月起終止與劉醫師的執業合約，令其離職。

東基院長馬堅毅指出，他感到非常痛心、難過，發生後院內立刻組成調查委員會，給予受害員工積極主動關懷及提供法律諮詢，另對劉醫師的所做所為不姑息，主動請劉請辭，他向兩名受害員工及家屬致歉，發生此事非常難過，希望維護大家的權益。

台東基督教醫院傳出醫師偷拍事件，院方已經要求涉案醫師離職。記者徐白櫻／翻攝
台東基督教醫院傳出醫師偷拍事件，院方已經要求涉案醫師離職。記者徐白櫻／翻攝
東基院長馬堅毅出面向受害者道歉，強調院內絕對沒有姑息。記者徐白櫻／翻攝
東基院長馬堅毅出面向受害者道歉，強調院內絕對沒有姑息。記者徐白櫻／翻攝

偷拍 台東 醫師

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