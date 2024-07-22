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控鄭文燦與詐團首腦桃色行挨告 林國春出庭：確有人目睹
去年間，流出疑似行政院前副院長鄭文燦開房間影片，新北市議員林國春另指控，鄭文燦曾赴澳門參與飲宴，遭鄭提告涉嫌妨害名譽。台北地檢署今傳喚林國春到庭，林國春說，有人向他表示，確實曾目睹鄭文燦、前鼎立集團總裁秦庠鈺及女性陪侍一起飲酒的畫面。
林國春說，2011年間鄭文燦赴澳門時，曾與秦庠鈺在澳門的酒店喝酒。有幾個秦的手下透過管道告訴他，雖然不變作證，但當時鄭的確在現場，相信陸續會有人願意作證。
林國春說，有一名澳門台商詳細說出那場酒餐敘花費及細節，且有看到鄭文燦、秦庠鈺及女性陪侍在一起喝酒，至於鄭帶女性進入房間一事，他則沒有現場看到。
林國春當時表示，他將自費送交鑑定影片真偽，讓真相大白。鄭文燦辦公室指出，林國春是為了選舉栽贓抹黑，已請律師提出告訴。
臉書粉絲專頁「Next逆襲」去年10月24日上傳影片，貼文稱「這又是？」當天又張貼照片，貼文指「又來新聞了」，影像中一名男子與一名女子同行、開房間及在汽車旁擁抱，網友影射影片中的男子是鄭文燦。
當時，鄭文燦委託律師向台北市中正一警分局報案，對版主提告妨害名譽，分局隔天報請北檢指揮偵辦，將1段影片、4張照片檔案送刑事局數位鑑識，警方數位鑑識結果為「無法判斷深偽可能」。據悉，刑事局使用兩套深偽技術鑑識軟體，一套檢測有深偽可能、一套檢測沒有深偽，官警研判影片及照片畫質過低，產生不一致的檢測結果。
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