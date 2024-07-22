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熱昏！老翁迷路走在快車道 大車呼嘯過警方急協助

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名78歲的許姓老翁，昨上午出門散步卻不小心迷路，被烈日曬得全身通紅，員警巡邏時看見老翁走在快車道趕緊上前詢問，經查老翁身分，發現他不久前才剛被通報失蹤，隨即通知家屬至派出所將老翁接回家團圓。

大園分局潮音派出所員警昨下午4點多巡邏行經民生路時，發現一名老翁獨自行走在快車道上，由於該處車來車往且大型車輛往來頻繁，員警見狀趕緊上前將老翁帶到路邊休息。

面對員警的關懷詢問，但老翁被大太陽曬得頭昏腦脹，臉和手部都輕微曬傷發紅，且似乎有失智情形，僅說得出自己的名字，員警利用姓名及大概年紀查詢戶役政系統，順利查出老翁身分，發現他才剛被通報失蹤，便先帶他回派出所並提供飲水及食物讓老翁補充體力，同時與家屬聯繫。

許翁兒子接獲通知趕到派出所，看見父親平安無事後鬆了一口氣，表示父親早上10點多就說要出門走走，但直到下午都遲遲沒有回家，家人們在附近找了好幾遍都找不到人，不知如何是好只能報警求助，所幸有員警的熱心協助，父親才沒發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。

桃園市大園區一名78歲的許姓老翁，昨上午出門散步卻不小心迷路，被烈日曬得全身通紅。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名78歲的許姓老翁，昨上午出門散步卻不小心迷路，被烈日曬得全身通紅。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名78歲的許姓老翁，昨上午出門散步卻不小心迷路，行走在快車道上。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名78歲的許姓老翁，昨上午出門散步卻不小心迷路，行走在快車道上。記者周嘉茹／翻攝
老翁不久前才剛被家屬通報失蹤，警方查出身分後隨即通知家屬至派出所將老翁接回。記者周嘉茹／翻攝
老翁不久前才剛被家屬通報失蹤，警方查出身分後隨即通知家屬至派出所將老翁接回。記者周嘉茹／翻攝

失蹤 車道

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