國道上掉落1台洗衣機 轎車男駕駛撞上車頭毀「機」亡

國道上什麼都有！蘇姓男駕駛20日深夜11時40分許駕車行經國道一號南下高雄科學園區342公里處，前方貨車突然掉落一台洗衣機，導致蘇男措手不及撞上，洗衣機卡在車頭前滑行數10公尺後停下，所幸人未受傷，但全新洗衣機脫殼、機身毀損，不幸「陣亡」。

臉書社團「爆料公社」有網友貼文，指7月20日晚上11時39分及11時40分許，在國道一號南下高雄科學園區342K的地方，前方貨車司機掉落MOMO洗衣機導致撞上，想尋求路段的好心人提供行車影像及前方的司機車牌或物流公司能出面更好。

貼文並附上影片，影片中只見蘇男駕駛Toyota轎車在國道行進間，突然前方掉落一台紙箱包裹的洗衣機， 導致蘇來不及反應撞上。

國道警察第五隊警方指出，當晚11時43分許接獲蘇姓男子（28歲）報案，指稱於國道1號南向342.2公里的高科路段，撞擊掉落物洗衣機致車子毀損，蘇告知警方已將轎車停於楠梓交流道下。

國道五隊勤指中心立即派遣巡邏車前往處理，事故未造成蘇男受傷，但掉落的洗衣機已體無完膚。

警方指出，將根據當事人提供的影片，並同時調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對追查載運洗衣機的貨車，通知貨車司機到案說明。