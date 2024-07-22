快訊

毆打幼童還逼公開露鳥！3幼保員被法辦 新北教育局勒令園所停招

民主黨權力遊戲即將上映！賀錦麗要披掛上陣 得先贏過這幾人

民主黨有望翻盤？賀錦麗VS川普民調曝光 支持率僅差1%

幼保員毆打幼童還逼露鳥 新北教育局勒令園所停招、法辦3人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋1間幼兒園驚傳不當管教事件。高姓、江姓及張姓女教保員只因幼童尿溼褲子、未收餐碗及不睡午睡，竟對幼童拳腳相向，甚至逼迫幼童在同學前露鳥，導致幼童身體及心靈受創畏懼上學。家長得知後報警，3名教保員被依妨害幼童自然發育及傷害罪嫌送辦，新北市教育局裁罰3萬至60萬不等罰鍰，並勒令停招。

據了解，涉嫌對幼童不當管教的3名教保員都任教於幼幼班，其中張女及高女從事幼教超過10年，還曾榮獲新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎項。今年3月底高姓教保員因1名幼童尿溼褲子，竟對幼童捏屁股還抓住雙腳導致幼童頭部撞擊地板，隨後還在全班面前將幼童褲子拉下，幼童遭全班小朋友嘲笑身心靈受創，因而抗拒上課。

家長事後得知後於5月份向海山警方報案，警方與教育局調查後確認高女等3人卻有不當管教情事，教育局於6月13日依據教保服務人員條例、教保相關人員違法事件調查處理辦法，對3人分別處以60萬元、30萬元及3萬元罰款，且公布其姓名與服務機構之名稱，另處以終身不得聘任、3年不得聘任及接受輔導管教等課程，同時於第一時間勒令幼兒園停招。

海山警方依妨害幼童自然發育及傷害罪嫌將3人函送新北地檢署偵辦，據了解還有其他幼童受害，目前將深入追查釐清其他涉案人及受害幼兒。新北市教育局近日裁處，決定對幼兒園祭出停招令。

施暴教師向家長鞠躬致歉。圖／家長提供
施暴教師向家長鞠躬致歉。圖／家長提供

幼兒園 教育局

延伸閱讀

承認猥褻不認性交！ 北市教保員性侵後「命令」女童不可以說

通學巷推手 新北交通局長：讓孩子走路上學是交通工程的夢

龍年寶寶上國中 新北額滿學校由10所增為16所

兩樣情？新北16國中額滿、國小卻減班 校長憂：3年後學生數斷崖式下墜

相關新聞

幼保員毆打幼童還逼露鳥 新北教育局勒令園所停招、法辦3人

新北市板橋1間幼兒園驚傳不當管教事件。高姓、江姓及張姓女教保員只因幼童尿溼褲子、未收餐碗及不睡午睡，竟對幼童拳腳相向，甚...

中部萬安演習今天下午登場 未配合者最高吃罰單15萬

今天下午1點30分舉行「萬安47號演習」，嘉義縣、嘉義市將實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練；縣市政府...

公園驚見流浪嬰兒 母疑酒醉睡地板小孩餓到哭整晚

新竹縣竹東鎮戲曲公園內，昨天深夜11時許有名全身髒兮兮的嬰兒，趴在媽媽身上流浪，而媽媽竟直接睡在公園地板上，也因嬰兒不斷...

室友剛換舍房 北所收容人突死亡 檢今相驗

台北看守所昨驚傳收容人在舍房中死亡，因槍砲案遭收押七個多月的五十多歲黃姓男子，昨天下午在舍房中被發現失去生命跡象，送醫不...

熱昏！老翁迷路走在快車道 大車呼嘯過警方急協助

桃園市大園區一名78歲的許姓老翁，昨上午出門散步卻不小心迷路，被烈日曬得全身通紅，員警巡邏時看見老翁走在快車道趕緊上前詢...

國道上掉落1台洗衣機 轎車男駕駛撞上車頭毀「機」亡

國道上什麼都有！蘇姓男駕駛20日深夜11時40分許駕車行經國道一號南下高雄科學園區342公里處，前方貨車突然掉落一台洗衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。