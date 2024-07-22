幼保員毆打幼童還逼露鳥 新北教育局勒令園所停招、法辦3人

新北市板橋1間幼兒園驚傳不當管教事件。高姓、江姓及張姓女教保員只因幼童尿溼褲子、未收餐碗及不睡午睡，竟對幼童拳腳相向，甚至逼迫幼童在同學前露鳥，導致幼童身體及心靈受創畏懼上學。家長得知後報警，3名教保員被依妨害幼童自然發育及傷害罪嫌送辦，新北市教育局裁罰3萬至60萬不等罰鍰，並勒令停招。

據了解，涉嫌對幼童不當管教的3名教保員都任教於幼幼班，其中張女及高女從事幼教超過10年，還曾榮獲新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎項。今年3月底高姓教保員因1名幼童尿溼褲子，竟對幼童捏屁股還抓住雙腳導致幼童頭部撞擊地板，隨後還在全班面前將幼童褲子拉下，幼童遭全班小朋友嘲笑身心靈受創，因而抗拒上課。

家長事後得知後於5月份向海山警方報案，警方與教育局調查後確認高女等3人卻有不當管教情事，教育局於6月13日依據教保服務人員條例、教保相關人員違法事件調查處理辦法，對3人分別處以60萬元、30萬元及3萬元罰款，且公布其姓名與服務機構之名稱，另處以終身不得聘任、3年不得聘任及接受輔導管教等課程，同時於第一時間勒令幼兒園停招。