幼保員毆打幼童還逼露鳥 新北教育局勒令園所停招、法辦3人
新北市板橋1間幼兒園驚傳不當管教事件。高姓、江姓及張姓女教保員只因幼童尿溼褲子、未收餐碗及不睡午睡，竟對幼童拳腳相向，甚至逼迫幼童在同學前露鳥，導致幼童身體及心靈受創畏懼上學。家長得知後報警，3名教保員被依妨害幼童自然發育及傷害罪嫌送辦，新北市教育局裁罰3萬至60萬不等罰鍰，並勒令停招。
據了解，涉嫌對幼童不當管教的3名教保員都任教於幼幼班，其中張女及高女從事幼教超過10年，還曾榮獲新北市公私立幼兒園教保服務資深人員獎項。今年3月底高姓教保員因1名幼童尿溼褲子，竟對幼童捏屁股還抓住雙腳導致幼童頭部撞擊地板，隨後還在全班面前將幼童褲子拉下，幼童遭全班小朋友嘲笑身心靈受創，因而抗拒上課。
家長事後得知後於5月份向海山警方報案，警方與教育局調查後確認高女等3人卻有不當管教情事，教育局於6月13日依據教保服務人員條例、教保相關人員違法事件調查處理辦法，對3人分別處以60萬元、30萬元及3萬元罰款，且公布其姓名與服務機構之名稱，另處以終身不得聘任、3年不得聘任及接受輔導管教等課程，同時於第一時間勒令幼兒園停招。
海山警方依妨害幼童自然發育及傷害罪嫌將3人函送新北地檢署偵辦，據了解還有其他幼童受害，目前將深入追查釐清其他涉案人及受害幼兒。新北市教育局近日裁處，決定對幼兒園祭出停招令。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言