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女大生出遊掉錢包 警調監視器尋計程車火速找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓女大學生昨天從高雄到台南觀光品嘗美食，搭乘計程車前往中西區民權路60年冰品老店，點了招牌紅豆牛乳霜淇冰，才發現錢包不見了，連忙救報警協尋。 警員調閱監視器畫面，確認計程車車號後聯繫上陳姓計程車司機。陳10分鐘後將她的錢包送到派出所，吳女看到錢包失而復得，不斷向警員及司機致謝。

住高雄吳姓女大學到台南遊玩，昨天下午逛完國華友愛新商圈與海安街道及美術館後，因天氣高溫炎熱及午後雷陣雨，搭乘計程車前往中西區民權路60年冰品老店，點了招牌紅豆牛乳霜淇冰，才發現錢包不見了，懷疑是付完車資後不慎將錢包遺落在後座，因為計程車是路上隨手攔下的，沒記車牌號碼。

她於昨晚7點多到台南市警二分局博愛所向警方求助，警員許勝傑、實習生王堂允2人，詢問搭車的地方及計程車的外觀車型，調閱路口監視器畫面，確認計程車車號後撥打電話聯繫上陳姓司機。

陳姓司機回電表示確實在後座有找到一只錢包，並送交至派出所，吳女看到錢包失而復得，不斷向員警及司機致謝，稱讚員警的高辦事效率及司機的熱心協助。

吳姓女大學生（中）出遊掉錢包，台南市警二分局博愛派出所實習生王堂允（左）、警員許勝傑（右）、調閱監視器畫面尋計程車火速找回錢包。記者黃宣翰／翻攝
吳姓女大學生（中）出遊掉錢包，台南市警二分局博愛派出所實習生王堂允（左）、警員許勝傑（右）、調閱監視器畫面尋計程車火速找回錢包。記者黃宣翰／翻攝

台南 監視器 計程車司機

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