中部萬安演習今天下午登場 未配合者最高吃罰單15萬

中部萬安演習今天下午一點卅分登場（去年演習的照片）。圖／聯合報系資料照 今天下午1點30分舉行「萬安47號演習」，嘉義縣、嘉義市將實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練；縣市政府提醒，演習實施中經警察及民防人員勸導後仍未配合者，依法最高可處15萬元罰鍰。

中部7縣市萬安演習，將實施人車管制，有範圍有苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，並將發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警，民眾若收到勿恐慌。演習時段交通運輸將會調整。

各地區於演習當天下午1時30分至下午2時實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，續於下午2時至下午2時30分，由地方政府及參演的民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

嘉義縣市政府提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制；行駛於各重點驗證區之車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員依警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施。

演習實施中經警察及民防人員勸導後仍未配合者，可依防空演習實施辦法第12條及民防法第25條規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

2024年萬安47號演習管制時間及地區

◆7月22日 (一) 中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣 ◆7月23日 (二) 北部地區：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣 ◆7月24日 (三) 東部及離島地區：花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣 ◆7月25日 (四) 南部地區：台南市、高雄市、屏東縣