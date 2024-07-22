公園驚見流浪嬰兒 母疑酒醉睡地板小孩餓到哭整晚
新竹縣竹東鎮戲曲公園內，昨天深夜11時許有名全身髒兮兮的嬰兒，趴在媽媽身上流浪，而媽媽竟直接睡在公園地板上，也因嬰兒不斷啼哭，驚動附近居民關心，北埔鄉民代表林秀菊獲報後，立即前往關心，發現嬰兒母親躺在地上疑似酒醉，不但語無倫次，且嬰兒疑似挨餓不斷哭泣，眾人見狀趕緊報案並通報社會處，社工也已前往現場了解。
林秀菊指出，她到場時發現嬰兒的母親，1年多前就是經常在夜市一帶流浪的遊民，中間有1年多時間未見到她，沒想到再度回來竟又帶了一名嬰兒，該名嬰兒初步看來只有6、7個月大，應該是男嬰，還不會走路，詢問該名婦人狀況，她表示自己被丈夫趕出家門，所以只好帶著寶寶流浪。
「小孩子好可憐哭一整個晚上」，林秀菊心疼表示，由於嬰兒疑似沒有吃東西，一直不斷哭泣，又聽聞該名婦人會掐嬰兒脖子、拿毛巾摀住小孩口鼻，且還疑似喝酒醉，她認為小孩有危險，已先報警並通報社會處，社工也趕往了解中。
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