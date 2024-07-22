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室友剛換舍房 北所收容人突死亡 檢今相驗

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

台北看守所昨驚傳收容人在舍房中死亡，因槍砲案遭收押七個多月的五十多歲黃姓男子，昨天下午在舍房中被發現失去生命跡象，送醫不治；所方初步認為無外力介入，但因原因不明，且事涉看守所管理問題，檢方今天相驗釐清，進一步調查。

據了解，新北市消防局昨天下午一時許接獲台北看守所報案，指有收容人失去呼吸心跳，救護人員趕抵時，所方已將該名黃姓男子送至看守所大門，救護人員發現黃男脖子上有明顯勒痕，立即進行急救再送往板橋亞東醫院，但最後仍宣告不治。

法務部矯正署台北看守所表示，黃姓收容人今年一月因槍砲案被收押禁見，至今已七個月，黃男原和另一名收容人同住一舍房，但該名收容人前天解除禁見後被換到其他舍房，所方還未安排新的室友同住，僅剩黃男一人獨居

台北看守所說，昨天因假日未放風，黃姓收容人整天待在舍房內，看守所值勤人員昨天下午一時許發現他在舍房內無呼吸心跳，立即通報救護車送醫。據了解，黃男羈押入所至今，所方並未發現有任何不正常舉動，是否有其他隱情，交由檢察官相驗調查。

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