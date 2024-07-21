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2男子登八仙山往松鶴方向迷途 受困峭壁1晚今晨獲救

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2男子登八仙山往松鶴方向迷途 受困峭壁1晚今晨獲救

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

2名男子都有登山經驗，昨攀登八仙山，不料，下山時迷途受困在邊懸崖，打119求援。台中市消防局派員連夜搜救，雖然距離報案民眾約300公尺時，但夜色昏暗、路徑陡峭，今晨天微亮繼續搜救，前後14小時將2人安全帶下山。

昨晚（20日）8點14分，台中市消防局接獲報案指稱，王姓及張姓2名中年男子登八仙山，往松鶴部落方向下山時迷途，向消防局求援。消防局第二大隊、和平、谷關分隊出動2輛消防車、4名消防人員前往救援。

搜救人員表示，2名山友都有登山經驗，但夜間視線差，一直下切滑下峭壁，因位在90度的懸崖上，距溪床僅10公尺，但未帶繩索，沒有把握下降到溪床，才打119求救，在峭壁上等待救援。

今天凌晨1點25分，搜救人員趕到松鶴一溪瀑布峭壁邊，距山友所在的懸崖300公尺遠，但峭壁難行，極有經驗的搜救人員也基於安全考量，決定今天清晨下切峭壁到溪床營救2人。

今天清晨6點14分，搜救人員接觸到2名山友，意識清楚，無明顯外傷，搜救人員協助往登山口移動，上午10點40分抵達登山口後自行離去。

昨晚，搜救人員雖然距離山友有只有300公尺，但夜色昏暗，峭壁難行，今天清晨繼續救援。圖／消防局提供
昨晚，搜救人員雖然距離山友有只有300公尺，但夜色昏暗，峭壁難行，今天清晨繼續救援。圖／消防局提供
昨晚，搜救人員雖然距離山友有只有300公尺，但夜色昏暗，峭壁難行，今天清晨繼續救援。圖／消防局提供
昨晚，搜救人員雖然距離山友有只有300公尺，但夜色昏暗，峭壁難行，今天清晨繼續救援。圖／消防局提供

八仙 台中市 山友

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