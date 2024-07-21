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天氣熱地板太燙！新光盃街舞大賽5學生腳底起水泡 「摸腳、跪地」畫面曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

新光人壽主辦的第21屆新光盃熱門街舞大賽，今天傳出意外事故，團名「Feral Killer」登場光腳比賽，卻因舞台設計在室外，地板嚴重吸熱，導致5名參賽選手腳底起水泡，緊急送醫。

北市消防局指出，今天下午3點8分獲報，新光人壽保險摩天大樓廣場有5名學生參加舞蹈比賽時腳底起水泡，到場發現是4女1男，意識清醒，分送台大、和平、馬偕、中興治療。

新光盃有現場直播，根據回放的影片可見，「Feral Killer」團員11人一上台，就有人明顯感覺到地板很燙，起「本能反應」跳著腳進場，就定位之後，腳底不堪高溫仍不斷抬腳、用手摸腳，不過音樂一下，11人全力演出。經過約2分40秒的表演後，可觀察到有人感受到不舒服，更有一名團員疑因腳底嚴重起水泡，跪著無法起身，畫面流出讓人看了不捨。

有一名團員疑因腳底嚴重起水泡，跪著無法起身。圖／擷取自新光人壽YouTube
有一名團員疑因腳底嚴重起水泡，跪著無法起身。圖／擷取自新光人壽YouTube
根據回放的影片可見，「Feral Killer」團員11人一上台，就有人明顯感覺到地板很燙，起「本能反應」跳著腳進場，就定位之後，腳底不堪高溫仍不斷抬腳、用手摸腳。圖／擷取自新光人壽YouTube
根據回放的影片可見，「Feral Killer」團員11人一上台，就有人明顯感覺到地板很燙，起「本能反應」跳著腳進場，就定位之後，腳底不堪高溫仍不斷抬腳、用手摸腳。圖／擷取自新光人壽YouTube

高溫

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