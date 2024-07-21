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從護欄間隙摔落水溝…台東女騎車釀意外送醫 機車起火成焦黑骨架
台東縣鹿野鄉汪姓女子今天中午騎機車出門，行經台9線和平路段因不明原因衝入對向車道，疑恰巧從兩處欄杆之間的間縫之中掉落大排水溝，機車在水溝內起火燃燒，最後變成焦黑骨架，汪女送醫時神智清楚，但身上約有20％二度灼傷，送往馬偕醫院救治中。
下午1點16分左右，台9線和平段發生普通重型機車掉落排水溝的交通事故，現場冒出火光。警消獲報抵達現場發現，53歲汪姓女子所騎乘的機車在事故後起火燃燒，汪女受到灼傷及擦挫傷，消防員將火熄滅，並將汪女救出，送至台東市馬偕醫院診療。
台9線和平路段與水圳之間有設欄杆當安全隔離，但有預留空間方便農機出入。警方調查發現，汪女由南往北行駛，行駛至事故路段橫越到對向車道，之後疑由兩座護欄之間的空隙衝入灌溉溝渠，連人帶車摔落到深約1公尺的水溝內，機車不明原因自燃。
台東關山警分局表示，汪女受傷送醫，無生命危險，是否有酒駕須進一步調查釐清。
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