快訊

「高溫地獄」洗刷惡名...高雄捷運全面開冷氣 整年電費估增6200萬元

遇刺後最新專訪！川普親曝維安大錯「沒人提到這件事」 對特勤局提1質疑

林可彤被困電梯30分鐘 被救出見一畫面高呼「值得了」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從護欄間隙摔落水溝…台東女騎車釀意外送醫 機車起火成焦黑骨架

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣鹿野鄉汪姓女子今天中午騎機車出門，行經台9線和平路段因不明原因衝入對向車道，疑恰巧從兩處欄杆之間的間縫之中掉落大排水溝，機車在水溝內起火燃燒，最後變成焦黑骨架，汪女送醫時神智清楚，但身上約有20％二度灼傷，送往馬偕醫院救治中。

下午1點16分左右，台9線和平段發生普通重型機車掉落排水溝的交通事故，現場冒出火光。警消獲報抵達現場發現，53歲汪姓女子所騎乘的機車在事故後起火燃燒，汪女受到灼傷及擦挫傷，消防員將火熄滅，並將汪女救出，送至台東市馬偕醫院診療。

台9線和平路段與水圳之間有設欄杆當安全隔離，但有預留空間方便農機出入。警方調查發現，汪女由南往北行駛，行駛至事故路段橫越到對向車道，之後疑由兩座護欄之間的空隙衝入灌溉溝渠，連人帶車摔落到深約1公尺的水溝內，機車不明原因自燃。

台東關山警分局表示，汪女受傷送醫，無生命危險，是否有酒駕須進一步調查釐清。

汪姓女子疑似在台9線和平路段的護欄間隙摔入水圳，機車起火燃燒，汪女初步無生命危險。記者徐白櫻／翻攝
汪姓女子疑似在台9線和平路段的護欄間隙摔入水圳，機車起火燃燒，汪女初步無生命危險。記者徐白櫻／翻攝
台東縣鹿野鄉汪姓女子在台9線和平路段自摔，機車掉落水圳後起火燃燒，燒到只剩骨架，所幸汪女無生命危險。記者徐白櫻／翻攝
台東縣鹿野鄉汪姓女子在台9線和平路段自摔，機車掉落水圳後起火燃燒，燒到只剩骨架，所幸汪女無生命危險。記者徐白櫻／翻攝
台東縣鹿野鄉汪姓女子在台9線和平路段自摔，機車掉落水圳後起火燃燒，燒到只剩骨架，所幸汪女無生命危險。記者徐白櫻／翻攝
台東縣鹿野鄉汪姓女子在台9線和平路段自摔，機車掉落水圳後起火燃燒，燒到只剩骨架，所幸汪女無生命危險。記者徐白櫻／翻攝

交通事故 台東 排水溝 馬偕醫院

延伸閱讀

搭小黃上華江橋...男橋中下車秒翻越欄杆跳下 司機目擊傻住緊急報案

國三台南東山服務區轎車深夜疑自撞護欄 釀1死1傷

新店中興路高架橋傳翻車意外 新北男自撞護欄全身傷

積水倒水溝或馬路才可「趕盡殺孓」？ 小小防蚊戰士卡關

相關新聞

影／孕妻臨盆卻頻遇紅燈！新手爸焦急衝派出所求助 警車開道幫送往醫院

新北市新莊區1名新手爸爸，日前開車要送即將臨盆的妻子到醫院，明明是深夜時段路上車少，偏偏沿途頻頻遇上紅燈，還疑似走錯路，...

北市娃娃機台遭人「持滅火器敲破」 台主財損8萬...畫面全被錄

台北市中正區中華路上一間娃娃機店，日前遭人兩度破壞偷竊，誇張的是，犯嫌是用滅火器敲破玻璃後搜刮機台內財物，店家老闆看到「...

土城看守所驚傳意外 男收容人舍房內失去呼吸心跳命危

新北市土城看守所今天下午驚傳意外。1名50多歲男性收容人在舍房內失去呼吸心跳，看守所人員發現後立即報警。救護人員獲報趕抵...

台北看守所驚傳身亡！昨才因槍砲案遭收押 男在獨居舍房內意外死亡

新北市土城區台北看守所1名50多歲男性收容人，昨天因槍砲罪嫌遭收押禁見。不料今天下午1時許竟被發現倒在舍房內失去呼吸心跳...

地板太熱！新光三越台北站前店街舞比賽 5學生烈日下跳舞腳底燙傷送醫

新光三越台北站前店前今天舉辦街舞大賽，不料卻發生有5名參賽學生腳底被舞台地板燙傷起水泡，台北市消防局獲報後，協助受傷的4...

台北看守所驚傳收容人身亡 送醫急救後不治

台北看守所今天發生一起收容人疑在所內上吊輕生，所方人員發現後送醫，經急救後仍不治，至於案發原因仍由所方調查釐清中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。