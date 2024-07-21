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北市成唯一有「交通助理員」城市 新北：與警方合作無間

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

北市目前有113名可逕行舉發違規停車的交通助理員，是六都唯一，新北市目前沒有相關制度，主要仰賴巡查警方。新北市交通局長鍾鳴時表示，目前與警方合作無間，沒有推行交通助理員，交通局若與執法權橫向整合可有助於效率與改善違規行為的話，會再去討論。不過新北藍綠議員都認為，目前除警方，民眾也都可以檢舉，與其聘用人來當小蜜蜂，不如做好交通工程與相關規畫。

鍾鳴時表示，新北市在升格前，有8-9位交通助理員，主要是開立勸導單，再向警察單位舉發，升格後目前人員是留在警察局，分散在各個分局處理車輛拖吊等勤務，沒有繼續推行類似制度。

鍾鳴時說，交通局若能與執法權橫向整合，有助於執法效率，不過目前交通局跟交通大隊與警方合作無間，才會沒有推行這個制度。

鍾鳴時說，助理員正好是政策單位與執法單位的中間角色，如果能夠強化交通安全，會去思考，而且相關員額都有，會再討論。

不過民進黨新北市議員黃淑君指出，中央已經立法通過，人人都能夠檢舉，她認為，其實有時候是因為現場交通工程、號誌規畫不夠完善「有些違規其實不是真的違規」，況且無論是助理員、科技執法，最後都還是要經過警察最後審核，她不贊成推行助理員制度。

國民黨新北市議員呂家愷也說，目前一般民眾都有檢舉管道，如果地方政府再聘請小蜜蜂，恐怕會有民怨，他認為目前不適合推行這類制度，但若中央最後取消相關檢舉管道，聘請小蜜蜂才會合理與有效。

台北市有113名「交通助理員」，可協助指揮交通、舉發違規停車與違規行為的YouBike等多項勤務。記者鍾維軒／攝影
台北市有113名「交通助理員」，可協助指揮交通、舉發違規停車與違規行為的YouBike等多項勤務。記者鍾維軒／攝影

北市 新北 科技執法 警察 議員

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