聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市成唯一有「交通助理員」城市 新北：與警方合作無間
台北市目前有113名可逕行舉發違規停車的交通助理員，是六都唯一，新北市目前沒有相關制度，主要仰賴巡查警方。新北市交通局長鍾鳴時表示，目前與警方合作無間，沒有推行交通助理員，交通局若與執法權橫向整合可有助於效率與改善違規行為的話，會再去討論。不過新北藍綠議員都認為，目前除警方，民眾也都可以檢舉，與其聘用人來當小蜜蜂，不如做好交通工程與相關規畫。
鍾鳴時表示，新北市在升格前，有8-9位交通助理員，主要是開立勸導單，再向警察單位舉發，升格後目前人員是留在警察局，分散在各個分局處理車輛拖吊等勤務，沒有繼續推行類似制度。
鍾鳴時說，交通局若能與執法權橫向整合，有助於執法效率，不過目前交通局跟交通大隊與警方合作無間，才會沒有推行這個制度。
鍾鳴時說，助理員正好是政策單位與執法單位的中間角色，如果能夠強化交通安全，會去思考，而且相關員額都有，會再討論。
不過民進黨新北市議員黃淑君指出，中央已經立法通過，人人都能夠檢舉，她認為，其實有時候是因為現場交通工程、號誌規畫不夠完善「有些違規其實不是真的違規」，況且無論是助理員、科技執法，最後都還是要經過警察最後審核，她不贊成推行助理員制度。
國民黨新北市議員呂家愷也說，目前一般民眾都有檢舉管道，如果地方政府再聘請小蜜蜂，恐怕會有民怨，他認為目前不適合推行這類制度，但若中央最後取消相關檢舉管道，聘請小蜜蜂才會合理與有效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言