住戶也傻眼…女童打119謊報「有火警」 嘉市消防指非初犯：將依法開罰

嘉義市消防局昨天接到1女童報案指稱，林森東路有火警，消防人員趕到發現空跑，住戶更是傻眼。消防局說，該女童非初犯，曾打119亂聊天，將依消防法開罰，最重可罰5萬元。

嘉義市消防局長郭立昌說，119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報119行為不但違法，還會造成消防機關消防資源的浪費，影響真正急難案件的救援。

他強調，由於地方自治原則，各消防單位秉持著為民服務態度，若非「惡意」通報119，大多先以說明、勸導為主，不得已才會開罰。

嘉義市消防局指出，昨天晚間11時許接到女童來電報案，林森東路發生火警，消防人員趕到現場時未發現明火、濃煙，住戶更是傻眼，並說沒有人打電話通報。

嘉義市消防局說，女童並非首次亂打119，日前才打電話亂聊、伴隨著嬉鬧，對於執勤人員詢問是否需要救護車或消防車等問題答非所問，經警告才掛電話，沒想到昨天晚間謊報。

由於女童來電時有電話顯示，嘉義市消防局將依據電話號碼追人，並依消防法第36條規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，最重裁處新台幣5萬元罰鍰。

嘉義市消防局提醒民眾，適逢暑假期間，應注意孩童使用手機或電話行為，即使手機沒裝SIM卡撥119也會直通勤務中心，因此，對於違法民眾將依法究責，不容民眾等閒視之，將消防資源留給需要的人使用，共為防災、減災盡分心力。