油漬害2騎士慘摔掛彩！桃園長興路滿地油汙 這「兇手」沿路漏油
桃園市八德區長興路今中午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。
有民眾表示今11點多騎車行經八德霄裡天公廟往中壢區一帶，發現前方一輛大客車在上坡轉彎路上一路漏油，導致地面滿是油污，結果自己騎在後面不慎打滑，另外還有一名騎士也慘摔，雙手及腿都掛彩，附近住戶見狀趕緊上前協助傷者靠邊，並提醒用路人小心。
對此警方說明，上午11點多接獲通報到場，發現一輛大客車漏油故障，停放在路邊等待維修，派出所員警立即先鋪灑木屑在地面油汙處，並通知清潔隊到場清潔，目前現場已排除；由於路面油漬太滑造1男1女騎車經過滑倒，立即將人送醫救治，所幸僅擦挫傷沒有大礙，警方後續釐清大客車駕駛身分，傷者的民刑事相關責任將交由保險公司理賠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言