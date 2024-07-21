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油漬害2騎士慘摔掛彩！桃園長興路滿地油汙 這「兇手」沿路漏油

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區長興路今中午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。

有民眾表示今11點多騎車行經八德霄裡天公廟往中壢區一帶，發現前方一輛大客車在上坡轉彎路上一路漏油，導致地面滿是油污，結果自己騎在後面不慎打滑，另外還有一名騎士也慘摔，雙手及腿都掛彩，附近住戶見狀趕緊上前協助傷者靠邊，並提醒用路人小心。

對此警方說明，上午11點多接獲通報到場，發現一輛大客車漏油故障，停放在路邊等待維修，派出所員警立即先鋪灑木屑在地面油汙處，並通知清潔隊到場清潔，目前現場已排除；由於路面油漬太滑造1男1女騎車經過滑倒，立即將人送醫救治，所幸僅擦挫傷沒有大礙，警方後續釐清大客車駕駛身分，傷者的民刑事相關責任將交由保險公司理賠。

桃園市八德區長興路今上午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區長興路今上午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區長興路今上午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區長興路今上午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區長興路今上午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區長興路今上午一輛大客車因故障漏油，導致路面充滿油汙，2名騎士經過不慎打滑摔車，警方獲報到場協助灑木屑覆蓋路面，並協助騎士送醫，所幸皆為擦挫傷沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝

住戶 清大 漏油

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