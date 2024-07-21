影／孕妻臨盆卻頻遇紅燈！新手爸焦急衝派出所求助 警車開道幫送往醫院

新北市新莊區1名新手爸爸，日前開車要送即將臨盆的妻子到醫院，明明是深夜時段路上車少，偏偏沿途頻頻遇上紅燈，還疑似走錯路，剛好路過派出所，情急之下向警方求助。最後由警車開道，只花3分鐘便趕抵輔大醫院。

本月3日凌晨0時許，陳姓男子開車從板橋、樹林、新莊3區交界的新崑路一帶出發，急著送半夜突然肚子痛的孕妻，趕到泰山區的輔仁大學附設醫院，原本大約6公里、10分鐘車程，不巧沿途頻遇紅燈令人更加著急。

剛好路過新莊警分局中平派出所（疑似繞了遠路），陳男趕緊停車，跑去向警方求助。警員林隴正、朱孟柔隨即駕駛巡邏車開道護送，將近3公里距離只花3分鐘迅速抵達醫院，即刻把孕婦平安送進急診室安排生產。陳男頻頻感謝警方即刻救援，2名警員亦感到相當開心，認為沾了喜氣。