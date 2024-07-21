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影／命大！老婦過馬路急衝「被轎車撞飛翻滾數圈」 兩孫子全程目睹嚇呆

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

從新竹到宜蘭礁溪旅遊的74歲戴姓婦人，昨天下午疑似急著要到對面商店買東西，闖紅燈過馬路遭轎車撞擊，整個人彈飛起來翻轉數圈，落地後又在馬路滾了好幾圈，跟在婦人後方的兩個孫子目睹驚險畫面，嚇到講不出話，幸好婦人只有皮肉傷。

撞擊一瞬間的畫面看起來很嚇人，附近行車紀錄器拍到這段影片，貼在爆料公社臉書，所幸跟在後方的孫子只是嚇呆，並沒有被波及。警方說，雖然老婦闖紅燈過馬路是不對，但她走在行人穿越道，轎車行經行人穿越道時也要減速慢行

事發昨天（20日）下午2點，位於礁溪鄉礁溪路五段與信義路口，25歲吳男開著白色轎車從礁溪路五段南下，婦人突然從行人穿越道跑出來，駕駛來不及煞車，瞬間撞飛老婦空中跟地面翻滾數圈，路人紛紛過來圍觀，駕駛酒測值零。

網友臉書留言回應「過馬路真的不要急」、「開車的真衰小」、「還好小朋友沒事，阿嬤飛高高了」、「阿嬤用生命教育孫子」、「震撼教育」、「不幸中的大幸」。

警方調查，戴婦與家人從新竹到礁溪旅遊，疑似急著馬路要到對面商店購物，才會闖紅燈，提醒行人應遵守交通號誌過馬路，駕駛人行經行人穿越道時也要減速慢行，避免交通事故。

老婦過馬路被撞飛翻滾數圈，所幸僅受輕傷，跟在她後方的兩個孫子全程目睹驚險畫面，整個嚇呆了。圖／翻攝自爆料公社臉書
老婦過馬路被撞飛翻滾數圈，所幸僅受輕傷，跟在她後方的兩個孫子全程目睹驚險畫面，整個嚇呆了。圖／翻攝自爆料公社臉書
老婦過馬路被撞飛翻滾數圈，所幸僅受輕傷，跟在她後方的兩個孫子全程目睹驚險畫面，整個嚇呆了。圖／翻攝自爆料公社臉書
老婦過馬路被撞飛翻滾數圈，所幸僅受輕傷，跟在她後方的兩個孫子全程目睹驚險畫面，整個嚇呆了。圖／翻攝自爆料公社臉書

人行道 慢行 老婦 行人 阿嬤

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