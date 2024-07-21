不慎撞上違停大貨車…28歲士官夜騎自撞送醫不治 家計依賴他薪資

7月20日晚上9點28分，台中市和平區中興路三段環山一巷近環山三巷口處，28歲賴姓士官騎機車，不慎撞上違規停放路旁的大貨車，賴男當場昏迷，救護車送梨山衛生所，急救無效，警方將違停車主依過失致死罪移送台中檢察署偵辦。

昨晚9點多，台中市和平區環山部落發生自撞死亡車禍，28歲的賴姓士官騎機車，經環山一巷往環山三巷時，疑因雨打滑，撞上違停的營業大貨車。賴男送醫後不治。

據了解，賴男是家計支柱，軍方已派員前往撫卹並協助後續喪葬事宜。

警方指出，目前賴男遺體被移往南勢部落家中，等待檢相驗。違停的貨車司機，被警方依過失致死罪移送台中地檢署偵辦。

警方調查，賴姓士官還有妻兒，生活不豐，家計依賴男薪資，事故發生後，賴姓士官的長官帶幹部前往了解，協助善後。警方呼籲民眾，天雨視線不佳，駕車注意車前及四周狀況、減速慢行；不要任意違規停車，避免交通事故發生。