影／「霍爾的移動城堡」？台中轎車疊大批雜物 警：查明身分告發

台中市有網友近日行經西區五權路、英才路時發現，有一輛老舊轎車在車頂、後車廂堆疊了大批雜物，彷如動畫片「霍爾移動城堡」真實上演，上網分享引發熱議，第一警分局表示，目前未接獲民眾報案，將透過調閱監視器，釐清車主身分後，依違反道交條例告發。

第一警分局民權所長陳年義表示，有網友在「社會事新聞影音」發布有關車輛裝載物品，以及照後鏡損壞不予修復等違規案，此案未接獲報案、檢舉，因影片上無顯示實際發生時間，將調閱監視器查明車輛所有人身分據以開罰。

陳年義指出，將加強線上巡邏勤務，避免是類情事發生；依道路交通管理處罰條例規定，汽車裝載未依規定，可處3000元以上1.8萬元以下罰鍰，責令改正或止通行。汽車設備不全或損壞不予修復，可處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰，並責令改正。

第一警分局呼籲，駕駛人行駛前，應檢視車輛安全設備齊全，裝載貨物應符合交通規則長、寬、高規定，並確實依照路段速限行駛，注意車前狀況，保持安全車距，以維護民眾用路安全。