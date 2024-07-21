聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北看守所驚傳身亡！昨才因槍砲案遭收押 男在獨居舍房內意外死亡
新北市土城區台北看守所1名50多歲男性收容人，昨天因槍砲罪嫌遭收押禁見。不料今天下午1時許竟被發現倒在舍房內失去呼吸心跳。看守所人員發現後立即通報119，救護人員到場時發現男收容人已無生命跡象，立即將他送往板橋亞東醫院，但經急救後仍宣告不治。男子死亡原因正由看守所人員調查。
台北看守所表示，這名男收容人昨天剛因槍砲案遭收押，原本與另外1名收容人同舍房，但另名收容人昨天解禁，因此僅剩這名死亡的男收容人獨居。今天因假日未放風，男收容人整天都待在舍房內，看守所人員下午1時許發現他在舍房內發生意外立即報警，但送醫後仍宣告不治。
目前台北看守所已進行調查，並將通報檢察官相驗以釐清男子確切死因及原因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言