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台北看守所驚傳身亡！昨才因槍砲案遭收押 男在獨居舍房內意外死亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區台北看守所1名50多歲男性收容人，昨天因槍砲罪嫌遭收押禁見。不料今天下午1時許竟被發現倒在舍房內失去呼吸心跳。看守所人員發現後立即通報119，救護人員到場時發現男收容人已無生命跡象，立即將他送往板橋亞東醫院，但經急救後仍宣告不治。男子死亡原因正由看守所人員調查。

台北看守所表示，這名男收容人昨天剛因槍砲案遭收押，原本與另外1名收容人同舍房，但另名收容人昨天解禁，因此僅剩這名死亡的男收容人獨居。今天因假日未放風，男收容人整天都待在舍房內，看守所人員下午1時許發現他在舍房內發生意外立即報警，但送醫後仍宣告不治。

目前台北看守所已進行調查，並將通報檢察官相驗以釐清男子確切死因及原因。

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位於土城的台北看守所今天下午驚傳收容人死亡。記者黃子騰／翻攝
位於土城的台北看守所今天下午驚傳收容人死亡。記者黃子騰／翻攝

新北 獨居

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