玩手遊認識女網友約會要收費 單身男見不到人被騙150萬

吳姓男子本月初透過手機遊戲結識女網友，對方稱加入網路交友平台才能約會，以驗證身分、操作錯誤、平台信譽點數不足等要求付費，他匯款150萬元仍見不到女網友，驚覺受騙報案。

警方調查，單身吳姓男子本月初在家玩手機遊戲結識女網友，對方稱可約會，若雙方適合就進一步交往，但要先加入網路交友平台，會員費1千5百元，加入後可領出2千元，等於獲利5百元。

吳在平台申請會員，對方稱要支付驗證身分費用，事後會返還，他匯款15萬元，對方又稱操作錯誤、平台信譽點數不足，分別要支付20萬及25萬元，接著陸續以各種名義索取費用，他共匯款150萬元仍未見到女網友，驚覺受騙報案。

另外，陳姓男子本月初透過交友軟體結識女網友，對方稱從事色情按摩，以各種理由要錢及推託見面，他匯款近2萬元仍沒見到女網友，上網查詢是詐騙手法，對方卻自稱黑道，威脅不給錢要押走其家人，他趕緊報案。