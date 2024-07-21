快訊

影／開放赴陸旅行團沒共識 羅文嘉、陳玉珍泳渡後交鋒

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

山道猴子轉移陣地？ 南市山上飆車脫序警追查

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市山上區今凌晨傳出有多輛機車在大馬路上飆車，危險脫序行為及惱人噪音引發民怨，新化警分局中午指出，已掌握特定對象，追查後將依法告發嚴辦。

飆車地點在寬闊的山上區興旺路，多輛改裝機車高速競速，不僅超速及排氣管噪音聲響擾人清夢，且騎士沒戴安全帽，簡直拿自己及路人生命開玩笑，脫序畫面還傳到社群threads（脆），不少脆友痛批，山道猴子轉移陣地嗎？更有人呼籲警方貫徹公權力處置。

新化警分局表示，經調閱路口監視器，已經掌握涉嫌飆車車輛車牌，將依違反道路交通管理處罰條例規定製單舉發，如有涉及公共危險罪嫌將依法辦理。

新化警分局長蘇有義強調，為整頓歪風，警方將即刻實施轄區交通聯合大稽查，以遏止噪音車擾民行為。

台南市山上區今凌晨傳出有多輛機車在大馬路上飆車，危險脫序行為及惱人噪音引發民怨，警追查將嚴辦。圖 ／民眾提供
台南市山上區今凌晨傳出有多輛機車在大馬路上飆車，危險脫序行為及惱人噪音引發民怨，警追查將嚴辦。圖 ／民眾提供

噪音 山道猴子

延伸閱讀

暑假飆車噪音惱人 民代爭取竹北西區增設聲音科技執法

南市1300萬消防化學車今剛交車 即奔馳山上工廠大火救災

30隻獼猴闖高中校園「旁聽」！女學生崩潰錄影 校長拿登山杖驅趕

免費停車沒了！南市600多坪廟前空地要改收費停車場

相關新聞

北市娃娃機台遭人「持滅火器敲破」 台主財損8萬...畫面全被錄

台北市中正區中華路上一間娃娃機店，日前遭人兩度破壞偷竊，誇張的是，犯嫌是用滅火器敲破玻璃後搜刮機台內財物，店家老闆看到「...

土城看守所驚傳意外 男收容人舍房內失去呼吸心跳命危

新北市土城看守所今天下午驚傳意外。1名50多歲男性收容人在舍房內失去呼吸心跳，看守所人員發現後立即報警。救護人員獲報趕抵...

台中警首辦「少年大主廚」...用炒飯籲學子別遊走黑白

現在是年輕學子放暑假期間，也是警政署青春專案期間，台中市第六警分局首度與「阿慶師」、弘光科大合作，在昨天辦理第一屆的「少...

不是警察也可舉發違規！ 北市交通助理員抓違停、協助交管

不是警察也能開單？在路邊時常可見不是穿著警察制服與義交制服的人員，騎著警用機車穿梭大街小巷，或是在路邊指揮交通，明明不是...

分手男鬱卒看海意圖輕生 台中港猛男警勸阻救命

台中20多歲林姓男子因與女友分手後鬱鬱寡歡，今早開車到台中港看海散心，還喝酒澆愁，台中港務警察隊西碼頭中隊警員陳晉豪以經...

莽男和店家發生糾紛 砸壞火鍋店玻璃門遭法辦

台南市仁德區中正路段一家火鍋店，昨晚近8點發生毀損事件，謝姓男子疑因之前與店家發生糾紛，心生不滿，涉嫌持鐵鎚到店裡毀損後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。