山道猴子轉移陣地？ 南市山上飆車脫序警追查
台南市山上區今凌晨傳出有多輛機車在大馬路上飆車，危險脫序行為及惱人噪音引發民怨，新化警分局中午指出，已掌握特定對象，追查後將依法告發嚴辦。
飆車地點在寬闊的山上區興旺路，多輛改裝機車高速競速，不僅超速及排氣管噪音聲響擾人清夢，且騎士沒戴安全帽，簡直拿自己及路人生命開玩笑，脫序畫面還傳到社群threads（脆），不少脆友痛批，山道猴子轉移陣地嗎？更有人呼籲警方貫徹公權力處置。
新化警分局表示，經調閱路口監視器，已經掌握涉嫌飆車車輛車牌，將依違反道路交通管理處罰條例規定製單舉發，如有涉及公共危險罪嫌將依法辦理。
新化警分局長蘇有義強調，為整頓歪風，警方將即刻實施轄區交通聯合大稽查，以遏止噪音車擾民行為。
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