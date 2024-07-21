北市娃娃機台遭人「持滅火器敲破」 台主財損8萬...畫面全被錄

台北市中正區中華路上一間娃娃機店，日前遭人兩度破壞偷竊，誇張的是，犯嫌是用滅火器敲破玻璃後搜刮機台內財物，店家老闆看到「慘景」立刻報警。警方辨識出他是娃娃機慣竊周姓男子，至他常出沒的地方找人，帶回派出所偵詢後移送法辦。

從店內監視器畫面可見，周男先是破壞擺放在娃娃機台上的物品，讓物品掉滿地，接著「飛簷走壁」爬上機台，用手挑選娃娃機台上的庫存物品，甚至直接拿滅火器，大力撞破娃娃機台玻璃，最後拿著「滿滿一袋」偷來的商品，悠哉騎車離去，行徑十分誇張。

警方指出，2日、3日接連獲報中華路二段一間娃娃機店，遭人破壞行竊，到場後發現，犯嫌是用滅火器強行敲破機台玻璃，誇張行徑也全都被監視畫面錄下，業者提供畫面，並指出遭竊的商品包括洗車精、行車紀錄器、遙控飛機、行動電源等，加上機台修理費財損達8萬元。