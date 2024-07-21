不是警察也可舉發違規！ 北市交通助理員抓違停、協助交管

不是警察也能開單？在路邊時常可見不是穿著警察制服與義交制服的人員，騎著警用機車穿梭大街小巷，或是在路邊指揮交通，明明不是警察卻能舉發違停，這些人就是「交通助理員」，去年1年就開出超過3萬張罰單，有時還會碰到民眾刁難。

台北市目前有113名交通助理員，其中停管處有66人、交通警察大隊有47人。最近有民眾發現，在尖峰時段，重要路口除了有警察、義交外，還多了交通助理員協助疏導車流、保護行人過馬路，甚至可以逕行舉發違規停車。

服務超過30年的交通助理員陳先生相當資深，他說過去民眾不清楚什麼是「交通助理員」，俗稱小蜜蜂，在舉發違停時碰過刁難，曾被嗆過「又不是警察憑什麼我開單？」，其實只要直接供服務證與臂章編號，再說明法源依據，大部分的人都會聽進去，若真的碰到無法解決的狀況，也能透過對講機立即通報員警支援。

陳先生說，過往碰到違停的駕駛刁難，都會以勸導為主，反正就是工作，自己態度也算不錯，最高1天可以開到30多張舉發單，隨著法治觀念提升，民眾愈來愈守法，所以近期的罰單數量也比較少，只希望民眾遇到交通助理員可以理性看待。

北市交通大隊表示，擔任交通助理員除了要報考外，還必須受訓6個月以上，薪資落在3萬8070至4萬4550元之間，每年預算約2315萬元，可逕行舉發違規停車，統計2023年7月1日至今年6月30日舉發數量，交通助理員約3萬7000餘件、員警舉發約51萬3000餘件。

交通大隊說，交通助理員除了舉發違規停車，還要協助執行道路交通管理之稽查，其工作項目計有疏導道路交通、維持停車秩序、整理車站交通秩序、提供交通服務、排除道路障礙、執行其他道路交通稽查等勤務。

而北市停管處轄下的交通助理員薪資落在3萬7800元，今年度編列3175萬元；主要協助公有停車場內及其周邊道路違停、限時停車位及其他特殊格位（身障、婦幼、電動、卸貨逾時等）的照相採證逕行舉發工作。光是去年就開出了21萬多件的停車場違規罰單。