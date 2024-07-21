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分手男鬱卒看海意圖輕生 台中港猛男警勸阻救命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中20多歲林姓男子因與女友分手後鬱鬱寡歡，今早開車到台中港看海散心，還喝酒澆愁，台中港務警察隊西碼頭中隊警員陳晉豪以經驗判斷積極找尋，在台中火力發電廠出水口附近尋到林男勸阻，並立即通知救護車協助送醫，讓家屬感謝不已。

陳晉豪在今天上午7時30分獲報，一名林姓男子開車到台中港，陳以經驗判斷可能的地點，積極找尋後，在電廠出水口附近找到林男駕駛的轎車，並在車上發現林男，協助送醫，家屬也到場表達感謝。

陳晉豪有「警界肌肉猛男」之稱，放假時還擔任無給職的嘉義縣健美委員會總幹事，陳平時熱愛運動，練就一身健美身材，工作之餘也不遺餘力推廣健身運動，陳陳晉豪表示，維持體態除了執勤時能面對各種突發狀況，也能幫助更多需要幫助的民眾。

台中港務警察總隊呼籲，民眾如有任何緊急事，可撥打110尋求警方協助，或撥打1999生命專線，警方定會竭盡所能幫忙。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

林姓男子（右）今早開車到台中港看海，酒澆愁後意圖輕生，警員陳晉豪獲報後找到林男，並通知救護車協助送醫。記者趙容萱／翻攝
林姓男子（右）今早開車到台中港看海，酒澆愁後意圖輕生，警員陳晉豪獲報後找到林男，並通知救護車協助送醫。記者趙容萱／翻攝
台中港務警察隊西碼頭中隊警員陳晉豪有「警界肌肉猛男」之稱。圖／台中港務警察總隊提供
台中港務警察隊西碼頭中隊警員陳晉豪有「警界肌肉猛男」之稱。圖／台中港務警察總隊提供

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