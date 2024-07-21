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桃園蘆竹死亡車禍！無照騎士衝撞小貨車 頭部重創慘死

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區油管路及仁愛路口昨中午發生一起死亡車禍，一名42歲無照騎士行經路口欲左轉，不慎衝撞對向一輛直行的小貨車，導致頭部重創當場抽蓄吐血，失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。

有民眾PO文指出，昨中午帶著孩子行經油管路及仁愛路口，身平第一次遇見重大車禍發生在眼前，第一時間邊打119邊帶著孩子們衝過去，觀望騎士傷勢，一邊發抖一邊緊張報案，只見騎士大量口吐鮮血、身體抽蓄、面部朝下，旁人見狀不敢翻動急救，「能做的只有盡量讓他保持意識」。

民眾再指，隨後救護人員及警方及時趕到，後續送往醫院救治，並表示當時目擊民眾一定很震撼，也很多熱心人士幫忙，附近攤販老闆娘更趕來送水降溫，「今天真的是給孩子們上了一課震撼教育」，後續相當關心騎士狀況。

警方說明，昨中午11點47分許一名36歲吳姓男子駕駛一輛小貨車，直行行經蘆竹區仁愛路一段與油管路路口，與對向欲左轉的一名42歲洪姓騎士發生碰撞，附近民眾見狀目睹嚇壞，立即打電話報案求救。

救護人員獲報趕到現場，洪姓騎士當場無呼吸心跳，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、CPR、頸圈長背板固定等救護，立即送往林口長庚急救，但仍傷重不治。據悉，洪姓騎士曾考3次駕照筆試都未通過，這次也是無照駕駛，結果不幸發生車禍死亡，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

桃園市蘆竹區油管路及仁愛路口昨中午發生一起死亡車禍，一名42歲無照騎士行經路口欲左轉，不慎衝撞對向一輛直行的小貨車，頭部重創死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區油管路及仁愛路口昨中午發生一起死亡車禍，一名42歲無照騎士行經路口欲左轉，不慎衝撞對向一輛直行的小貨車，頭部重創死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區油管路及仁愛路口昨中午發生一起死亡車禍，一名42歲無照騎士行經路口欲左轉，不慎衝撞對向一輛直行的小貨車，頭部重創死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區油管路及仁愛路口昨中午發生一起死亡車禍，一名42歲無照騎士行經路口欲左轉，不慎衝撞對向一輛直行的小貨車，頭部重創死亡。記者周嘉茹／翻攝

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